Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за сексуальні домагання та посилює заходи проти домашнього насильства та насильства щодо жінок відповідно до Стамбульської конвенції.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Документ, зокрема, запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону на сайті парламенту.
Деталі
Зеленський підписав проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) (№8329)
За цим законом за сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, передбачені штрафи або виправні чи громадські роботи.
Передбачений штраф від вісімдесяти до ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 до 2720 гривень)
Також можливі покарання у вигляді громадських робіт (від 20 до 40 годин), виправних робіт (один місяць з відрахуванням 20% заробітку) або адміністративного арешту на строк до 15 діб.
Крім того, документ:
- зобов'язує суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, невиконання термінового заборонного припису в обов'язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов'язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за даною категорією справ;
- запроваджує адміністративну відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини та відповідальність за сексуальне домагання;
- наділяє поліцейських правом розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з неповідомленням особою, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування, що дозволить розвантажити суди;
- збільшує до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, в необхідних випадках, для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення.
Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
Доповнення
Сьогодні Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту. В Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року, коли рф розпочала гібридну війну проти України. Але після повномасштабної агресії війська ворога застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах.
На даний час в Україні розслідуються близького 300 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства під час війни, жертвами якого були жінки, чоловіки, діти.
За 2023 рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.
Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.
У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, різні форми сексуального насильства використовувалося як метод тортур у російському полоні.