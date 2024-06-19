Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Документ, зокрема, запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону на сайті парламенту.

Деталі

Зеленський підписав проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) (№8329)

За цим законом за сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, передбачені штрафи або виправні чи громадські роботи.

Передбачений штраф від вісімдесяти до ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 до 2720 гривень)

Також можливі покарання у вигляді громадських робіт (від 20 до 40 годин), виправних робіт (один місяць з відрахуванням 20% заробітку) або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Крім того, документ:

зобов'язує суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, невиконання термінового заборонного припису в обов'язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов'язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за даною категорією справ;

запроваджує адміністративну відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини та відповідальність за сексуальне домагання;



наділяє поліцейських правом розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з неповідомленням особою, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування, що дозволить розвантажити суди;



збільшує до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, в необхідних випадках, для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення.

Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Доповнення

Сьогодні Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту. В Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року, коли рф розпочала гібридну війну проти України. Але після повномасштабної агресії війська ворога застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах.

На даний час в Україні розслідуються близького 300 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства під час війни, жертвами якого були жінки, чоловіки, діти.

За 2023 рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.

Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.

У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, різні форми сексуального насильства використовувалося як метод тортур у російському полоні.