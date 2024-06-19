Сьогодні Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту. Скільки людей в Україні стали жертвами таких злочинів ворога
Київ • УНН
У Міжнародний день протидії сексуальному насильству в умовах конфлікту Україна розслідує близько 300 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами як методу ведення війни проти цивільного населення та військовополонених під час триваючого вторгнення.
Сьогодні, 19 червня, в багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи присвячені Міжнародному дню боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, пише УНН.
Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році на честь того, що саме 19 червня 2008 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій засудила сексуальне насильство як тактику ведення війни і перешкоди на шляху побудови миру.
Насильство сексуального характеру є однією із військових стратегій, суть якої в залякуванні населення, отриманні таким чином повного контролю тощо.
День боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту має на меті привернення уваги людства до цієї проблеми, підтримку жертв, подяку тим, хто веде активну боротьбу з цими воєнними злочинами.
В Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року, коли рф розпочала гібридну війну проти України. Але після повномасштабної агресії війська ворога застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах.
На даний час в Україні розслідуються близького 300 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства під час війни, жертвами якого були жінки, чоловіки, діти.
За 2023 рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.
Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.
У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, різні форми сексуального насильства використовувалося як метод тортур у російському полоні.
Сьогодні Всесвітній день боротьби із сексуальним насильством над дітьми: ситуація в Україні в умовах війни14.04.24, 06:58 • 35475 переглядiв