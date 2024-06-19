Сегодня, 19 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, пишет УНН.

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2015 году в честь того, что именно 19 июня 2008 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудил сексуальное насилие как тактику ведения войны и препятствия на пути построения мира.

Насилие сексуального характера является одной из военных стратегий, суть которой в запугивании населения, получении таким образом полного контроля и тому подобное.

День борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта имеет целью привлечение внимания человечества к этой проблеме, поддержку жертв, благодарность тем, кто ведет активную борьбу с этими военными преступлениями.

В Украине факты таких преступлений были известны еще с 2014-го года, когда рф начала гибридную войну против Украины. Но после полномасштабной агрессии войска врага применяют сексуальное насилие именно как метод ведения войны в невиданных ранее масштабах.

В настоящее время в Украине расследуются около 300 уголовных производств по фактам сексуального насилия во время войны, жертвами которого были женщины, мужчины, дети.

За 2023 год Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с конфликтом. Эти преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных.

В частности, жертвами стали 52 мужчины, 31 женщина, одна девушка и один мальчик.

В большинстве задокументированных случаев, когда жертвами были взрослые мужчины, различные формы сексуального насилия использовались в качестве метода пыток в российском плену.

Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны