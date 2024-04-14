Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  149186 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  148541 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  150270 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  165217 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126134 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137101 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161862 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139882 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134507 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117915 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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12 апреля 2024, 06:00  •  198141 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  241035 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  258715 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

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9 апреля 2024, 13:31  •  303265 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме. Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку. 80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка

Общество •   •  9098 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в Чили после бурного 9-дневного плавания со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, преодолев более 2 000 километров через 10-метровые волны и ветер 30 м/с.

Общество •   •  9448 просмотра
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

Израиль планирует ответить на удары Ирана беспилотниками и ракетами в рамках скоординированной операции со своими союзниками, сообщают источники, на которые ссылается The New York Times.

Война •   •  16895 просмотра
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

Сегодня, 14 апреля, все любители юмора, и те люди, которые всегда стараются быть позитивными и сохранять хорошее настроение, могут присоединиться к Международному дню внезапного смеха.

УНН Lite •   •  14799 просмотра
14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану, а глава Пентагона Ллойд Остин заверил Израиль о полной поддержке США против атак со стороны Ирана и его союзников.

Война •   •  16465 просмотра
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11

Корпорация Майкрософт тестирует рекламу в меню "Пуск" Windows 11 для некоторых участников программы Windows Insider, с возможностью выключить эту функцию, но со временем она может быть включена для всех пользователей.

Анонсы •   •  13778 просмотра
Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11

Умерла Элинор Коппола - режиссер и жена Фрэнсиса Форда Копполы

Элинор Коппола, режиссер-документалист и жена Фрэнсиса Форда Копполы, умерла в возрасте 87 лет в окружении семьи в Калифорнии.

Общество •   •  15562 просмотра
Умерла Элинор Коппола - режиссер и жена Фрэнсиса Форда Копполы

ВСУ и Минстратегпром запускают проект "Железный полигон"

Украина запускает проект "Железный полигон", призванный упростить испытания и оценку нового вооружения для ускорения его разработки и поставки в армию.

Война •   •  15884 просмотра
ВСУ и Минстратегпром запускают проект "Железный полигон"

Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Байден и Нетаньяху разговаривали по телефону после нападения Ирана на Израиль, причем Байден прервал свою поездку на выходные, чтобы встретиться с советниками по национальной безопасности.

Война •   •  18246 просмотра
Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью

Иран напал на Израиль, в результате чего 31 человек обратился за медицинской помощью, в основном из-за стресса и незначительных травм, в то время как израильская армия сообщила об одном раненом во время иранской атаки.

Общество •   •  16596 просмотра
Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью