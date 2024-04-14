Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

Сегодня, во второе воскресенье апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с сексуальным насилием над детьми, пишет УНН.

Этот день посвящен повышению осведомленности о разрушительных последствиях сексуального насилия над детьми и содействию предупредительным усилиям во всем мире. Сексуальное насилие над детьми является серьезной и широко распространенной проблемой, от которой ежегодно страдают миллионы детей.

По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме.

Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку.

80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка, из них 40% очень близкие родственники.

На данный момент четко зафиксировано и задокументировано 13 случаев сексуального насилия российских оккупантов над украинскими детьми. Среди пострадавших один мальчик.

По мнению специалистов, количество детей, ставших жертвами сексуальных преступлений со стороны россиян, гораздо больше. Они так и не решаются об этом рассказать. А на временно оккупированных территориях этим детям просто некому пожаловаться.

В общем, в прошлом году зарегистрировано 867 уголовных производств, связанных с преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности детей. Направлено в суд 541 обвинительный акт, приговоры получили 240 человек.

В отношении более 500 человек внесены сведения в Единый реестр осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В Украине расследуют уже более 270 дел по сексуальному насилию во время войны