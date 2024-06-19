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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за оскорбительные сообщения сексуального характера

Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за оскорбительные сообщения сексуального характера

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 10:15  •  2346 просмотра

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Президент Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за сексуальные домогательства и усиливает меры против домашнего насилия и насилия в отношении женщин в соответствии со Стамбульской конвенцией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. Документ, в частности, вводит штрафы за оскорбительные сообщения сексуального характера.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона на сайте парламента.

Детали 

Зеленский подписал проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция) (№8329) 

По этому закону за сексуальное домогательство, то есть совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, которые не повлекли телесных повреждений, целью или следствием которых является унижение достоинства личности, в частности путем создания запугивающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого лица, предусмотрены штрафы или исправительные или общественные работы.

Предусмотрен штраф  от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов. 

Действия совершенные в отношении лица, находящегося в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения, - влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1190 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов). 

Кроме того, документ: 

  • обязывает суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания в обязательном порядке решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков с обязательным обоснованием такого решения в постановлении об административном правонарушении по данной категории дел;
  • вводит административную ответственность должностных лиц в случае несообщения о совершении домашнего насилия в отношении ребенка и ответственность за сексуальное домогательство;
  • наделяет полицейских правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с неуведомлением лицом, в отношении которого вынесено срочное запрещающее предписание, согласно которому он должен покинуть место совместного проживания (пребывания) с пострадавшим лицом, уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания, что позволит разгрузить суды;
  • увеличивает до 24-х часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или невыполнения срочного запрещающего предписания, в необходимых случаях, для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение 

Сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. В Украине факты таких преступлений были известны еще с 2014-го года, когда рф начала гибридную войну против Украины. Но после полномасштабной агрессии войска врага применяют сексуальное насилие именно как метод ведения войны в невиданных ранее масштабах.

В настоящее время в Украине расследуются около 300 уголовных производств по фактам сексуального насилия во время войны, жертвами которого были женщины, мужчины, дети.

За 2023 год Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с конфликтом. Эти преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных.

В частности, жертвами стали 52 мужчины, 31 женщина, одна девушка и один мальчик.

В большинстве задокументированных случаев, когда жертвами были взрослые мужчины, различные формы сексуального насилия использовались в качестве метода пыток в российском плену.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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