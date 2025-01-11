В Україні запровадили покарання за сексуальні домагання онлайн і офлайн
Київ • УНН
В Україні внесли зміни до КУпАП щодо покарання за сексуальні домагання. Нововведення стосується як фізичних дій, так і небажаних повідомлень в інтернеті для осіб від 16 років.
Нещодавно набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено покарання за сексуальні домагання. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Нововведення стосується як офлайн, так і онлайн-простору, спрямоване на захист громадян від принизливих дій сексуального характеру.
Сексуальні домагання визначаються як умисні дії, що ображають гідність людини, мають сексуальний характер та здійснюються проти її волі.
Це можуть бути як вербальні висловлювання, так і невербальні прояви – жести, рухи або використання цифрових засобів комунікації.
В інтернеті такими діями вважаються надсилання небажаних повідомлень, фото чи відеоматеріалів, а також публікації, що створюють принизливу чи залякуючу атмосферу для особи.
Відповідальність за такі порушення поширюється на громадян, які досягли 16 років.
В Україні запрацювало покарання за сексуальне домагання жестами19.12.24, 16:15 • 17954 перегляди