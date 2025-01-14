Вісім жінок звинуватили письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях

Вісім анонімних жінок виступили проти одного із найвідоміших і найцінніших жанрових письменників. Геймана звинувачують у тому, що він скористався своїм владним становищем і примушував до сексуальних стосунків.

Передає УНН із посиланням на Wired.

Деталі

Все більше жінок звинувачують успішного американського письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях. Розслідування "New York Magazine" розкрило історії восьми жінок, які, ймовірно, були залучені в беззгодні БДСМ-стосунки з автором "Пісочної людини" та "Американських богів".

У розслідуванні йдеться про те, що Гейман начебто скористався своїм владним становищем для сексуальних домагань або примусу.

У статті за підписом Ліли Шапіро простежується загальна формула для випадків жорстокого поводження: жінки, набагато молодші за автора, які звертаються до нього як прихильниці або, часом, через те, що вони пов’язані з колишньою дружиною Ґеймана, Амандою Палмер.

Окремий приклад - стаття "Немає безпечного слова". Няня, яка працювала на Геймана в Новій Зеландії з лютого 2022 року детально розповідає, що серед іншого, він нібито домагався її в готельному номері. Там також перебував син Ґеймана, який грав на планшеті. Напад стався у ванні в перший день роботи няні. За її словами, Гейман без дозволу заліз до неї у ванну і "вчинив дії сексуального характеру", незважаючи на її протести.

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ЗМІ нагадують, що публічний імідж Геймана докорінно змінився ще в липні 2024 року, коли подкаст, створений компанією Tortoise Media, у п'яти епізодах виклав звинувачення на адресу письменника в сексуальному насильстві. Звинувачення були висунуті п'ятьма жінками, які залишилися анонімними.

Ніл Ґейман завжди заперечував звинувачення, які вплинули на його творчість.

Раніше юридичні представники Ґеймана відповіли на розслідування Tortoise Media, зазначивши, що "сексуальне приниження, зв’язування, домінування, садизм і мазохізм можуть припасти не кожному до смаку. Але між дорослими за згодою практики БДСМ не є незаконними".

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Прокуратура повідомила, що деякі статеві акти були за згодою в БДСМ-контексті, включаючи кількох домашніх робітників. Однак також є інформація, що Ґейман ігнорував обмеження та продовжував навіть після явного "ні".

Довідково

Ніл Ґейман - один з найвідоміших і найулюбленіших жанрових письменників протягом десятиліть, тим більше, що багато з його творів було екранізовано: спочатку анімаційний фільм "Кораліна і чарівні двері" у 2009 році, потім серіал "Американські боги" і "Добрі прикмети", а шанувальники чекають на другий сезон амбітної екранізації "Пісочної людини" від Netflix.

Нагадаємо

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