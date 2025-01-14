Вісім жінок звинуватили письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 65794 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 67012 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81850 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114638 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139528 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132208 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147839 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173817 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220497 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176386 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113871 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119896 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152987 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136258 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113097 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 65794 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72444 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207567 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205157 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29777 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31751 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74272 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100654 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96787 перегляди
Актуальне
Вісім жінок звинуватили письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях

Вісім жінок звинуватили письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 27094 перегляди

Автора "Пісочної людини" звинувачують у примусових БДСМ-стосунках та сексуальних домаганнях.

Вісім анонімних жінок виступили проти одного із найвідоміших і найцінніших жанрових письменників. Геймана звинувачують у тому, що він скористався своїм владним становищем і примушував до сексуальних стосунків.

Передає УНН із посиланням на Wired.

Деталі

Все більше жінок звинувачують успішного американського письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях. Розслідування "New York Magazine" розкрило історії восьми жінок, які, ймовірно, були залучені в беззгодні БДСМ-стосунки з автором "Пісочної людини" та "Американських богів". 

У розслідуванні йдеться про те, що Гейман начебто скористався своїм владним становищем для сексуальних домагань або примусу. 

У статті за підписом Ліли Шапіро простежується загальна формула для випадків жорстокого поводження: жінки, набагато молодші за автора, які звертаються до нього як прихильниці або, часом, через те, що вони пов’язані з колишньою дружиною Ґеймана, Амандою Палмер.

Окремий приклад - стаття "Немає безпечного слова". Няня, яка працювала на Геймана в Новій Зеландії з лютого 2022 року детально розповідає, що серед іншого, він нібито домагався її в готельному номері. Там також перебував син Ґеймана, який грав на планшеті. Напад стався у ванні в перший день роботи няні. За її словами, Гейман без дозволу заліз до неї у ванну і "вчинив дії сексуального характеру", незважаючи на її протести.

Сестра керівника OpenAI Сема Альтмана подала на нього позов зі звинуваченнями у насильстві08.01.25, 10:15 • 25317 переглядiв

ЗМІ нагадують, що публічний імідж Геймана докорінно змінився ще в липні 2024 року, коли подкаст, створений компанією Tortoise Media, у п'яти епізодах виклав звинувачення на адресу письменника в сексуальному насильстві. Звинувачення були висунуті п'ятьма жінками, які залишилися анонімними.

Ніл Ґейман завжди заперечував звинувачення, які вплинули на його творчість.

Раніше юридичні представники Ґеймана відповіли на розслідування Tortoise Media, зазначивши, що "сексуальне приниження, зв’язування, домінування, садизм і мазохізм можуть припасти не кожному до смаку. Але між дорослими за згодою практики БДСМ не є незаконними".

Репер Diddy залишиться під вартою до травня 2025 року: відкликав апеляцію щодо застави14.12.24, 17:26 • 21854 перегляди

Прокуратура повідомила, що деякі статеві акти були за згодою в БДСМ-контексті, включаючи кількох домашніх робітників. Однак також є інформація, що Ґейман ігнорував обмеження та продовжував навіть після явного "ні".

Довідково

Ніл Ґейман - один з найвідоміших і найулюбленіших жанрових письменників протягом десятиліть, тим більше, що багато з його творів було екранізовано: спочатку анімаційний фільм "Кораліна і чарівні двері" у 2009 році, потім серіал "Американські боги" і "Добрі прикмети", а шанувальники чекають на другий сезон амбітної екранізації "Пісочної людини" від Netflix.

Нагадаємо

Netflix оголосив нових акторів другого сезону "Пісочної людини", серед яких Орфей, Ванда, Локі, Тор, Одін та інші.

В Україні запровадили покарання за сексуальні домагання онлайн і офлайн11.01.25, 22:18 • 43726 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
nova-zelandiiaНова Зеландія
netflixNetflix

Звернутися з питань розміщення реклами