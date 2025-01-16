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Новый инаугурационный портрет Дональда Трампа поразил пользователей сети

Новый инаугурационный портрет Дональда Трампа поразил пользователей сети

Киев  •  УНН

 • 10521 просмотра

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В США опубликовали новый инаугурационный портрет Дональда Трампа, который разительно отличается от версии 2016 года. Пользователи соцсетей сравнивают его с персонажами сериалов "Игра в кальмара" и "Во все тяжкие".

В США опубликовали новый инаугурационный портрет избранного президента Дональда Трампа, который значительно отличается от портрета 2016 года, что поразило пользователей социальных сетей.

УНН собрал реакции пользователей на новый инаугурационный портрет Дональда Трампа.

Детали 

О новом инаугурационном портрете Трампа, в частности, упомянул украинский журналист Остап Яриш на странице в Х.

"Официальный инаугурационный портрет Дональда Трампа", - написал Яриш.

Конечно же в социальных сетях все начали сравнивать предыдущий и новый портерты Трампа. Пользователи сети несколько поражены, поскольку по сравнению с предыдущим инаугурационным портретом, на этом республиканец уже не такой улыбающийся.

Конечно, не обошлось без сравнений Трампа с главным персонажем популярного сериала от Netflix "Игра в кальмара".

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Нашлись и те, кто сравнил портрет с фото во время задержания в  Fulton County Sheriff's Office.

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Также новоизбранного президента США сравнили с двумя персонажами из сериала "Во все тяжкие" Хэнком Шредером и Гусом Фрингом.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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