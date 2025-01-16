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Новий інавгураційний портрет Дональда Трампа вразив користувачів мережі

Новий інавгураційний портрет Дональда Трампа вразив користувачів мережі

Київ • УНН

 • 37002 перегляди

У США опублікували новий інавгураційний портрет Дональда Трампа, який разюче відрізняється від версії 2016 року. Користувачі соцмереж порівнюють його з персонажами серіалів "Гра в кальмара" та "Пуститися берега".

У США опублікували новий інавгураційний портрет обраного президента Дональда Трампа, який значно відрізняється від портрету 2016 року, що вразило користувачів соціальних мереж.

УНН зібрав реакції користувачів на новий інавгураційний портрет Дональда Трампа.

Деталі 

Про новий інавгураційний портрет Трампа, зокрема, згадав український журналіст Остап Яриш на сторінці в Х.

"Офіційний інавгураційний портрет Дональда Трампа", - написав Яриш.

Звичайно ж у соціальних мережах усі почали порівнювати попередній та новий портерти Трампа. Користувачі мережі дещо вражені, оскільки в порівнянні з попередні інавгураційним портретом, на цьому республіканець вже не такий усміхнений.

Звичайно, що не обійшлося без порівнянь Трампа з головним персонажем популярного серіалу від Netflix "Гра в кальмара".

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Знайшлися й ті, хто порівняв портрет з фото під час затримання в  Fulton County Sheriff's Office.

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Також новообраного президента США порівняли з двома персонажами із серіалу "Пуститися берега" Генком Шредером та Гусом Фрінгом.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
netflixNetflix

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