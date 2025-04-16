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Украинская кинокомедия "Когда ты выйдешь замуж?" вышла на Netflix

Киев • УНН

 • 2304 просмотра

Романтическая комедия об искусствоведе Ксении, путешествующей по Хорватии после измены, уже на Netflix. Фильм стал самым кассовым украинским кинорелизом в начале 2025 года.

Украинская кинокомедия "Когда ты выйдешь замуж?" вышла на Netflix

После громкого успеха в украинском прокате романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" режиссёра Алексея Комаровского появилась в каталоге Netflix. Тёплая, остроумная и трогательная история от украинских кинематографистов уже доступна зрителям популярной стриминговой платформы.

Фильм рассказывает о талантливом искусствоведе Ксении, которая после измены жениха отправляется в путешествие по Хорватии вместе с подругой. Там их ждут неожиданные приключения, связанные с искусством, криминальными погонями и романтическими интригами.

В главных ролях — Наталка Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк. Также в фильме снялся хорватский актёр ДомагоЙ Янкович.

"Когда ты выйдешь замуж?" собрал 40 570 606 гривен в прокате и стал самым кассовым украинским релизом начала 2025 года. Фильм получил положительные отзывы от зрителей и критиков в Украине и Европе — отмечались живой юмор, динамичный сюжет и яркие локации. Лента вышла на платформе 9 апреля и уже в первый день премьеры заняла 1-е место в топе Netflix в Украине.

Смотрите "Когда ты выйдешь замуж?" на Netflix.

Новый релиз стал первым украинским фильмом, получившим поддержку в рамках программы "Культурный фонд будущего" благотворительного фонда Favbet Foundation. Основанная в 2024 году, эта инициатива предусматривает финансирование новых украиноязычных фильмов, проведение культурных мероприятий, реставрацию памятников и других проектов, направленных на популяризацию украинской культуры в мире.

Фото: со съемок «Когда ты выйдешь замуж?» 
Фото: со съемок «Когда ты выйдешь замуж?» 

"Мы искренне рады, что новый украинский фильм вызвал такой тёплый отклик у зрителей и добилась значительного успеха. Это ещё раз подтверждает: украинское кино может быть конкурентоспособным, содержательным и одновременно искренне эмоциональным и близким каждому. Для нас чрезвычайно важно быть частью проекта, который укрепляет позиции украинского кинематографа", — говорят в Favbet Foundation.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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