Великобритания и Норвегия совместно профинансируют строительство двух современных скоростных ударных катеров для Украины. Суда будут изготовлены в Великобритании, а их оснащение будет включать системы противовоздушной обороны, ракетное вооружение и средства самообороны. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, пишет УНН.

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Длина каждого катера составит 30 метров. По информации британского правительства, они будут обладать возможностями, схожими с фрегатами, и усилят наступательные и оборонительные способности Военно-морских сил Украины.

Суда также помогут защищать Черноморский зерновой коридор, который имеет важное значение для украинского экспорта и глобальной продовольственной безопасности.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем подчеркнул, что проект будет способствовать не только усилению обороны Украины, но и безопасности Европы.

Стабильные и безопасные морские пути являются артериями мировой торговли, а постоянные неизбирательные атаки россии в Черном море наносят ущерб не только Украине и нашим европейским союзникам, но и наиболее уязвимым странам мира - заявил он.

По его словам, катера британского производства помогут сдерживать российскую агрессию и обеспечат Украину важными наступательными возможностями и средствами противовоздушной обороны.

Финансирование программы будет осуществляться в равных долях Великобританией и Норвегией через Коалицию морских возможностей, которую совместно возглавляют эти страны. Катера оснастят современными системами от европейских поставщиков.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Эти новые скоростные ударные катера усилят оборону Украины в Черном море, помогут защитить важные торговые маршруты и сдерживать российскую агрессию. Это имеет решающее значение для безопасности не только Украины, но и всего НАТО - отметил он.

В британском правительстве также сообщили о намерении передать Украине еще 1000 беспилотников большой дальности для усиления защиты от российских атак на гражданское население.

Кроме того, в прошлом месяце Великобритания объявила о выделении Украине более 10 млрд фунтов стерлингов дополнительной финансовой помощи и подтвердила обязательство ежегодно предоставлять 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку.

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