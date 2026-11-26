X Илона Маска "наконец" представила функции родительского контроля для детей в возрасте от 13 до 17 лет, позволяющие родителям и опекунам управлять использованием платформы своими подростками. Об этом сообщает Engadget, пишет УНН.

Детали

Теперь учетные записи подростков по умолчанию будут находиться в защищенном режиме, с ограничением доступа к чувствительному контенту и блокировкой таргетированной рекламы. Новые настройки также предоставят семьям "дополнительные инструменты в дополнение к этим настройкам по умолчанию", — объявила платформа.

Эти дополнительные инструменты позволяют взрослым, ответственным за подростков, видеть, сколько времени их дети проводят в X, и устанавливать ежедневный лимит, требовать одобрения для новых подписчиков и ограничивать рекомендации "Для вас" (For You) только теми аккаунтами, на которые подросток уже подписан.

Они также могут фильтровать определенные слова, отключать чувствительный медиаконтент, позволять родителям контролировать, кто может отправлять личные сообщения, и видеть, с какими аккаунтами их подросток общался один на один (не видя самих сообщений).

Чтобы использовать новые функции родительского контроля, необходимо следовать инструкциям в справочном центре X. "Подключение начинается с родителей или опекунов и заканчивается подростком. Оба пользователя должны согласиться", — говорится на платформе.

X подчеркнула, что новые средства контроля позволяют родителям управлять контентом, не вмешиваясь в жизнь своих детей. "Родители и опекуны не могут читать личные сообщения, просматривать историю поиска или просмотров, публиковать сообщения от имени своего подростка или получать доступ к учетной записи", — написала компания. Родители смогут контролировать до пяти учетных записей подростков.

"Хотя платформа X не предназначена для детей и не рекламируется для них, а пользователи должны быть не младше 13 лет там, где это требуется законом, мы проявляем особую осторожность в отношении молодых людей, находящихся здесь", — написала компания. Заявляя, что "безопасность детей является главным приоритетом для X", платформа, вероятно, ввела новые правила для соблюдения действующих или будущих норм в нескольких штатах и странах, пишет издание.

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