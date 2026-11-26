X Ілона Маска "нарешті" представила функції батьківського контролю для дітей віком від 13 до 17 років, що дозволяють батькам та опікунам керувати використанням платформи своїми підлітками. Про це повідомляє Engadget, пише УНН.

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Тепер облікові записи підлітків будуть за замовчуванням перебувати в захищеному режимі, з обмеженням доступу до чутливого контенту та блокуванням цільової реклами. Нові налаштування також нададуть сім'ям "додаткові інструменти на додаток до цих налаштувань за замовчуванням", - оголосила платформа.

Ці додаткові інструменти дозволяють дорослим, відповідальним за підлітків, бачити, скільки часу їх діти проводять у X, та встановлювати щоденний ліміт, вимагати схвалення для нових підписників та обмежувати рекомендації "Для вас" (For You) лише тими акаунтами, на які підліток уже підписаний.

Вони також можуть фільтрувати певні слова, вимикати чутливий медіаконтент, дозволяти батькам контролювати, хто може надсилати особисті повідомлення, та бачити, з якими акаунтами їхній підліток спілкувався віч-на-віч (не бачачи самих повідомлень).

Щоб використовувати нові функції батьківського контролю, треба дотримуватися інструкцій у довідковому центрі X. "Підключення починається з батьків або опікунів і закінчується підлітком. Обидва користувачі повинні погодитися", – йдеться на платформі.

X наголосила, що нові засоби контролю дозволяють батькам керувати контентом, не втручаючись у життя своїх дітей. "Батьки та опікуни не можуть читати особисті повідомлення, переглядати історію пошуку або переглядів, публікувати повідомлення від імені свого підлітка або отримувати доступ до акаунту", - написала компанія. Батьки матимуть змогу контролювати до п'яти облікових записів підлітків.

"Хоча платформа X не призначена для дітей і не рекламується для них, і користувачі повинні бути не молодшими за 13 років там, де це потрібно за законом, ми виявляємо особливу обережність щодо молодих людей, які тут перебувають", - написала компанія. Заявляючи, що "безпека дітей є головним пріоритетом для X", платформа, ймовірно, запровадила нові правила для дотримання чинних чи майбутніх норм у кількох штатах та країнах, пише видання.

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