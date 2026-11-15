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США не смогли ослабить зависимость от китайских минералов перед переговорами Трампа с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Трамп встретится с Си на фоне зависимости США от китайских критически важных минералов. Американские мощности значительно уступают китайским.

США не смогли ослабить зависимость от китайских минералов перед переговорами Трампа с Си Цзиньпином
REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп встретится на этой неделе с президентом Китая Си Цзиньпином, не выполнив ключевую часть своей торговой стратегии, а именно обеспечение внутренних поставок критически важных минералов для противодействия доминированию Пекина. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, американские производители продолжают зависеть от китайских материалов, которые используются в производстве полупроводников, робототехники, систем вооружений и технологий искусственного интеллекта.

Эта зависимость ставит Трампа в неудобное положение на торговых переговорах. Он может лишь в определенной степени оказывать давление на Си по вопросам тарифов и экспортного контроля, не рискуя при этом потерять доступ к металлам, магнитам и химическим соединениям, которые США не производят в достаточных количествах, по словам полудюжины аналитиков, опрошенных Reuters.

"Си использовал положение Китая как ведущего мирового производителя редкоземельных элементов в качестве рычага влияния на переговорах. В прошлом году Пекин ограничил экспорт минералов и магнитов, что нарушило работу Ford Motor (FN)", – пишет издание.

По словам руководителя отдела торговли вашингтонской консалтинговой фирмы Vogel Group Самира Кападии, разрыв между амбициями Трампа в отношении полезных ископаемых и медленными темпами их реализации отражает сложность восстановления отрасли, которую США почти оставили в конце XX века.

"Сейчас презентаций PowerPoint больше, чем разрешений, поэтому вопрос заключается в том, сколько из этих проектов существует лишь в формате PDF, а сколько готовы к реализации", – сказал Кападия.

Встреча с Си, которая ожидается в четверг, станет испытанием стратегии Трампа. Трамп и Си могут договориться о продлении действующего торгового перемирия, срок действия которого истекает в январе и которое включает исключения из контроля за экспортом некоторых критически важных минералов, пишет издание.

Кроме того, согласно имеющейся информации, Китай заявил, что ограничил экспорт полезных ископаемых, чтобы предотвратить их использование в войне. 

Он также обвинил Вашингтон в злоупотреблении экспортным контролем, блокируя экспорт полупроводников в Китай. Тем временем США отстают в производстве. По данным Международного энергетического агентства, их производственные мощности по выпуску неодим-железо-боровых магнитов, используемых в электромобилях и военной технике, в 2025 году составляли примерно 4500 метрических тонн в год. Для сравнения, в Китае этот показатель составлял около 210 000 метрических тонн, пишет издание.

Кроме того, как пишет издание, помимо добычи полезных ископаемых, Китай потратил десятилетия на строительство перерабатывающих и рафинировочных мощностей, развитие технической экспертизы и производственной инфраструктуры, необходимых для превращения сырья в промышленные компоненты.

"Где мы сейчас? Именно там, где китайцы хотят, чтобы мы были: невероятно испорчены", – сказал Джек Лифтон, аналитик Technology Metals Research.

Администрация Трампа предприняла меры для ускорения проектов по добыче полезных ископаемых, однако значительная часть инфраструктуры все еще остается неизменной, а шахты, нефтеперерабатывающие заводы и перерабатывающие мощности, согласно имеющейся информации, требуют десятилетия или более для ввода в эксплуатацию.

Напомним

Переоценка 17 минералов в Китае выявила значительный рост запасов рения, золота и никеля. Также обнаружено новое месторождение циркона. 

Алла Киосак

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