Российский бизнесмен Умар Кремлёв, которого связывают с руководителем охраны Владимира Путина и семьёй президента США Дональда Трампа, помог добиться помилования блогерки Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ранее её осудили за незаконные валютные операции. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на адвоката блогерки Екатерину Гордон, пишет УНН.

Детали

По словам юристки, к процессу помилования подключились несколько влиятельных лиц, в частности сотрудники администрации президента рф и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Валерии помогал Умар Кремлёв. Что именно в итоге сработало, я не знаю. Думаю, что всё вместе – заявила Гордон.

В результате Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив её от условного наказания сроком 5 лет и штрафа в размере 763 млн рублей. Основаниями для помилования называли наличие у блогерки нескольких детей и онкологическое заболевание.

Что известно о бизнесмене

По данным The Moscow Times, Кремлёв, который до 2010 года носил фамилию Лутфуллоев, в 2000-х годах дважды был осуждён за вымогательство и побои. Впоследствии он наладил связи с представителями российских властей и стал влиятельным игроком на рынке азартных игр.

В сентябре 2026 года бизнесмен привлёк международное внимание после участия в свадьбе Дональда Трампа-младшего на Багамах. По сообщениям СМИ, он оплатил аренду частного острова и другие расходы на сотни тысяч долларов. Президент США впоследствии заявил, что его сын вернул эти средства.

В то же время в открытых источниках нет подтверждений личных или деловых связей Кремлёва с Чекалиной.

Бывший муж блогерки Артём Чекалин также стал фигурантом уголовного дела. В апреле 2026 года его приговорили к 7 годам лишения свободы, и он продолжает отбывать наказание.

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