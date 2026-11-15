Друг начальника охорони путіна з кримінальним минулим допоміг домогтися помилування російської блогерки – ЗМІ

$45.3850.34
ukenru
03:16 • 2588 перегляди
ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростовіVideo
02:38 • 5516 перегляди
Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
01:55 • 8816 перегляди
У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро – скільки це коштуватиме
01:16 • 8764 перегляди
Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося
00:37 • 10156 перегляди
Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт
23:55 • 11343 перегляди
США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона
23:17 • 11988 перегляди
США переглянули плани масштабного виведення військ із Європи – Пентагон готує новий сценарій для Трампа
22:38 • 12901 перегляди
кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу – NYT
14 листопада, 21:42 • 13097 перегляди
Україна зазнала третьої поспіль поразки в Лізі націй і опинилася за крок від вильоту в нижчий дивізіон
14 листопада, 21:03 • 13801 перегляди
Українські F-16 збивають більшість реактивних дронів росії: Міноборони просить Канаду прискорити постачання 20-мм боєприпасів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
88%
761мм
Популярнi новини
російські силовики вимагають від путіна дозволити ліквідацію керівництва України14 листопада, 18:07 • 6518 перегляди
Помер Євген Шах - народний артист і український "голос" Дамблдора14 листопада, 21:13 • 6754 перегляди
Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяниPhoto14 листопада, 21:28 • 9776 перегляди
В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу22:04 • 8090 перегляди
У Землі з'явився другий супутник – астрономи розповіли, як довго він залишатиметься поруч із планетою23:05 • 5632 перегляди
Публікації
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 37997 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 25603 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 38744 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 85131 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 83890 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Музикант
Калашник Микола Володимирович
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Фінляндія
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною03:05 • 364 перегляди
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили02:05 • 960 перегляди
SpaceX вперше повернула Starship із космосу та захопила корабель механічними "руками" стартової вежі01:05 • 1788 перегляди
Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та розкрила секрет їхніх стосунків00:05 • 2768 перегляди
Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвоюPhoto23:13 • 4388 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Су-34
SpaceX Starship

Друг начальника охорони путіна з кримінальним минулим допоміг домогтися помилування російської блогерки – ЗМІ

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Бізнесмен умар кремльов допоміг домогтися помилування блогерки Лерчек, засудженої за валютні операції. путін скасував її покарання.

Друг начальника охорони путіна з кримінальним минулим допоміг домогтися помилування російської блогерки – ЗМІ

російський бізнесмен умар кремльов, якого пов'язують із керівником охорони володимира путіна та родиною президента США Дональда Трампа, допомагав домогтися помилування блогерки Валерії Чекаліної, відомої як Лерчек. Раніше її засудили за незаконні валютні операції. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на адвокатку блогерки Катерину Гордон, пише УНН.

Деталі

За словами юристки, до процесу помилування долучилися кілька впливових осіб, зокрема співробітники адміністрації президента рф та його прессекретар дмитро пєсков.

Валерії допомагав умар кремльов. Що саме зрештою спрацювало, я не знаю. Думаю, що все разом

– заявила Гордон.

У результаті путін підписав указ про помилування Чекаліної, звільнивши її від умовного покарання строком 5 років та штрафу в розмірі 763 млн рублів. Підставами для помилування називали наявність у блогерки кількох дітей та онкологічне захворювання.

Що відомо про бізнесмена

За даними The Moscow Times, кремльов, який до 2010 року мав прізвище лутфуллоєв, у 2000-х роках був двічі засуджений за вимагання та побої. Згодом він налагодив зв'язки з представниками російської влади та став впливовим гравцем на ринку азартних ігор.

У вересні 2026 року бізнесмен привернув міжнародну увагу після участі у весіллі Дональда Трампа-молодшого на Багамах. За повідомленнями ЗМІ, він оплатив оренду приватного острова та інші витрати на сотні тисяч доларів. Президент США згодом заявив, що його син повернув ці кошти.

Водночас у відкритих джерелах немає підтверджень особистих чи ділових зв'язків кремльова з Чекаліною.

Колишній чоловік блогерки Артем Чекалін також став фігурантом кримінальної справи. У квітні 2026 року його засудили до 7 років позбавлення волі, і він продовжує відбувати покарання.

США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона15.11.26, 01:55 • 11343 перегляди

Степан Гафтко

КриміналСвіт
Закони
Санкції
Вибори в США
Довічне позбавлення волі
Блогери
Володимир Путін
Дональд Трамп