Друг начальника охорони путіна з кримінальним минулим допоміг домогтися помилування російської блогерки – ЗМІ
Київ • УНН
Бізнесмен умар кремльов допоміг домогтися помилування блогерки Лерчек, засудженої за валютні операції. путін скасував її покарання.
російський бізнесмен умар кремльов, якого пов'язують із керівником охорони володимира путіна та родиною президента США Дональда Трампа, допомагав домогтися помилування блогерки Валерії Чекаліної, відомої як Лерчек. Раніше її засудили за незаконні валютні операції. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на адвокатку блогерки Катерину Гордон, пише УНН.
Деталі
За словами юристки, до процесу помилування долучилися кілька впливових осіб, зокрема співробітники адміністрації президента рф та його прессекретар дмитро пєсков.
Валерії допомагав умар кремльов. Що саме зрештою спрацювало, я не знаю. Думаю, що все разом
У результаті путін підписав указ про помилування Чекаліної, звільнивши її від умовного покарання строком 5 років та штрафу в розмірі 763 млн рублів. Підставами для помилування називали наявність у блогерки кількох дітей та онкологічне захворювання.
Що відомо про бізнесмена
За даними The Moscow Times, кремльов, який до 2010 року мав прізвище лутфуллоєв, у 2000-х роках був двічі засуджений за вимагання та побої. Згодом він налагодив зв'язки з представниками російської влади та став впливовим гравцем на ринку азартних ігор.
У вересні 2026 року бізнесмен привернув міжнародну увагу після участі у весіллі Дональда Трампа-молодшого на Багамах. За повідомленнями ЗМІ, він оплатив оренду приватного острова та інші витрати на сотні тисяч доларів. Президент США згодом заявив, що його син повернув ці кошти.
Водночас у відкритих джерелах немає підтверджень особистих чи ділових зв'язків кремльова з Чекаліною.
Колишній чоловік блогерки Артем Чекалін також став фігурантом кримінальної справи. У квітні 2026 року його засудили до 7 років позбавлення волі, і він продовжує відбувати покарання.
США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона15.11.26, 01:55 • 11343 перегляди