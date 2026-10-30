Удар рф по критической инфраструктуре оставил районы Киева без света

российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Киеве вечером 30 октября. В результате этого часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов осталась без света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает УНН.

Графики отключений в этих районах сейчас не действуют. Энергетики столицы уже работают на местах повреждений, чтобы как можно скорее восстановить работу оборудования и вернуть свет киевлянам