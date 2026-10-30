Удар рф по критической инфраструктуре оставил районы Киева без света
Киев • УНН
Вечером 30 октября российский удар повредил критическую инфраструктуру Киева. Без электричества остались части четырех районов, энергетики работают.
российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Киеве вечером 30 октября. В результате этого часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов осталась без света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
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Графики отключений в этих районах сейчас не действуют. Энергетики столицы уже работают на местах повреждений, чтобы как можно скорее восстановить работу оборудования и вернуть свет киевлянам
В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил о повреждениях в 14-этажном жилом доме на уровне 6–7 этажей в Шевченковском районе столицы.
Напомним
российские войска снова ударили по вокзалу в Днепре. На месте возник пожар, ранение получила женщина. Также из-за постоянных атак рф в городе и области нет электроэнергии.