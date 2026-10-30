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Атака на Киев 29 октября унесла жизнь человека, есть разрушения

Киев • УНН

 • 6520 просмотра

В результате вечерней атаки на Киев погиб человек. В Днепровском районе обломки ракеты вызвали пожар и повредили дома и автомобили.

Атака на Киев 29 октября унесла жизнь человека, есть разрушения

В результате атаки на Киев вечером в четверг, 29 октября, погиб человек. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

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"К сожалению, стало известно об одном погибшем в результате вражеской атаки. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов.

По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме. ... Еще по одному адресу в Днепровском районе повреждены окна в жилом доме и автомобили во дворе дома

— констатировал Кличко.

Впоследствии он добавил, что в Днепровском районе, где обломки ракеты упали возле жилого комплекса, частично разрушено здание магазина: возникло возгорание, пожар локализовали.

Напомним

Вечером 29 октября Киев атаковали баллистическим оружием. В Дарницком районе загорелись складские здания.

рф ударила по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц не удалось спасти29.10.26, 11:03 • 4592 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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