Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
Київ • УНН
Унаслідок вечірньої атаки на Київ загинула людина. У Дніпровському районі уламки ракети спричинили пожежу та пошкодили будинки й автівки.
Внаслідок атаки на Київ ввечері у четвер, 29 жовтня, загинула людина. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
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"На жаль, стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що у Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів.
За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. ... Іще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку
Згодом він додав, що у Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину: виникло загоряння, пожежу локалізували.
Нагадаємо
Увечері 29 жовтня Київ атакували балістичною зброєю. У Дарницькому районі загорілися складські будівлі.
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