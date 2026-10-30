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Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Унаслідок вечірньої атаки на Київ загинула людина. У Дніпровському районі уламки ракети спричинили пожежу та пошкодили будинки й автівки.

Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування

Внаслідок атаки на Київ ввечері у четвер, 29 жовтня, загинула людина. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

Деталі

"На жаль, стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що у Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів.

За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. ... Іще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку

- констатував Кличко.

Згодом він додав, що у Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину: виникло загоряння, пожежу локалізували.

Нагадаємо

Увечері 29 жовтня Київ атакували балістичною зброєю. У Дарницькому районі загорілися складські будівлі.

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Вадим Хлюдзинський

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