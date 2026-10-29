росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади

Ворог ввечері у четвер, 29 жовтня, аитакував Київ. Про це повідомляє УНН.

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О 22:41 Повітряні сили попередили про балістику, що наближається в напрямку столиці.

Близько 22:50 у Києві пролунали перші вибухи.

У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце - написав згодом міський голова Віталій Кличко.

Він закликав киян перебувати в укриттях.

Нагадаємо

Російські дрони спричинили пожежу на птахофабриці в Бориспільському районі. Із 16 тисяч птахів 15 тисяч вдалося врятувати.

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ