росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади
Київ • УНН
Увечері 29 жовтня Київ атакували балістичною зброєю. У Дарницькому районі загорілися складські будівлі, екстрені служби прибули на місце.
Ворог ввечері у четвер, 29 жовтня, аитакував Київ. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 22:41 Повітряні сили попередили про балістику, що наближається в напрямку столиці.
Близько 22:50 у Києві пролунали перші вибухи.
У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце
Він закликав киян перебувати в укриттях.
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