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росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади

Київ • УНН

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Увечері 29 жовтня Київ атакували балістичною зброєю. У Дарницькому районі загорілися складські будівлі, екстрені служби прибули на місце.

росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади

Ворог ввечері у четвер, 29 жовтня, аитакував Київ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 22:41 Повітряні сили попередили про балістику, що наближається в напрямку столиці.

Близько 22:50 у Києві пролунали перші вибухи.

У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце

- написав згодом міський голова Віталій Кличко.

Він закликав киян перебувати в укриттях.

Нагадаємо

Російські дрони спричинили пожежу на птахофабриці в Бориспільському районі. Із 16 тисяч птахів 15 тисяч вдалося врятувати.

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ27.10.26, 09:27 • 28574 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ