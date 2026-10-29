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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в Дарницком районе горят склады

Киев • УНН

 • 4102 просмотра

Вечером 29 октября Киев атаковали баллистическим оружием. В Дарницком районе загорелись складские здания, экстренные службы прибыли на место.

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в Дарницком районе горят склады

Враг вечером в четверг, 29 октября, атаковал Киев. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 22:41 Воздушные силы предупредили о приближающейся баллистической ракете в направлении столицы.

Около 22:50 в Киеве прозвучали первые взрывы.

В Дарницком районе — попадание в складские здания. Возник пожар. Экстренные службы направляются на место

— написал впоследствии городской голова Виталий Кличко.

Он призвал киевлян находиться в укрытиях.

Напомним

Российские дроны вызвали пожар на птицефабрике в Бориспольском районе. Из 16 тысяч птиц удалось спасти 15 тысяч.

Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ27.10.26, 09:27 • 28596 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
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Киев