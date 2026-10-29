Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в Дарницком районе горят склады
Киев • УНН
Вечером 29 октября Киев атаковали баллистическим оружием. В Дарницком районе загорелись складские здания, экстренные службы прибыли на место.
Враг вечером в четверг, 29 октября, атаковал Киев. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 22:41 Воздушные силы предупредили о приближающейся баллистической ракете в направлении столицы.
Около 22:50 в Киеве прозвучали первые взрывы.
В Дарницком районе — попадание в складские здания. Возник пожар. Экстренные службы направляются на место
Он призвал киевлян находиться в укрытиях.
Напомним
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Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ27.10.26, 09:27 • 28596 просмотров