Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в Дарницком районе горят склады

Враг вечером в четверг, 29 октября, атаковал Киев. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 22:41 Воздушные силы предупредили о приближающейся баллистической ракете в направлении столицы.

Около 22:50 в Киеве прозвучали первые взрывы.

В Дарницком районе — попадание в складские здания. Возник пожар. Экстренные службы направляются на место — написал впоследствии городской голова Виталий Кличко.

Он призвал киевлян находиться в укрытиях.

Напомним

Российские дроны вызвали пожар на птицефабрике в Бориспольском районе. Из 16 тысяч птиц удалось спасти 15 тысяч.

Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ