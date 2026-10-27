Семь швов: осколок ранил мужчину в шею во время обстрела университета в Киеве - фоторепортаж

В результате ночного российского обстрела Киева повреждены учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета. Рядом с учебным заведением осколок ранил местного жителя Сергея. Мужчине оказали первую помощь медики скорой помощи, которая находилась неподалеку. Об этом сообщает журналист УНН с места происшествия.

По предварительной информации, Сергей работает в сфере доставки, и в момент прилета проезжал мимо университета, выполняя заказ. По его словам, взрывы прогремели непосредственно перед автомобилем.

Как раз ехал доставлять заказ. Взрыв произошел прямо напротив моей машины. Я пострадал, машина тоже разбита. Ехал мимо университета, была вспышка, потом вторая и сразу третья. Я почувствовал, что у меня что-то мокрое на шее. Потрогал рукой - кровь

Осколок поразил шею мужчины, но не задел артерию. Кроме того, ему повезло, что скорая была рядом.

А "скорая" еще стояла, скорую тоже разбило. Подбежал к этой скорой. Ребята из скорой тоже пострадали, там все было перевернуто, машина побита, но они оказали мне первую медицинскую помощь, обмотали шею и проверили, нет ли там осколков. Затем направили в больницу. В больнице уже сделали рентген, и после рентгена врачи решили зашить рану. Семь швов. Так что родился я в рубашке, жив остался