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Financial Times

Семь швов: осколок ранил мужчину в шею во время обстрела университета в Киеве - фоторепортаж

Киев • УНН

 • 1972 просмотра

В Киеве осколок российского обстрела ранил водителя, который проезжал мимо университета. Мужчине наложили семь швов, его автомобиль повреждён.

Семь швов: осколок ранил мужчину в шею во время обстрела университета в Киеве - фоторепортаж
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В результате ночного российского обстрела Киева повреждены учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета. Рядом с учебным заведением осколок ранил местного жителя Сергея. Мужчине оказали первую помощь медики скорой помощи, которая находилась неподалеку. Об этом сообщает журналист УНН с места происшествия.

Детали

По предварительной информации, Сергей работает в сфере доставки, и в момент прилета проезжал мимо университета, выполняя заказ. По его словам, взрывы прогремели непосредственно перед автомобилем. 

Как раз ехал доставлять заказ. Взрыв произошел прямо напротив моей машины. Я пострадал, машина тоже разбита. Ехал мимо университета, была вспышка, потом вторая и сразу третья. Я почувствовал, что у меня что-то мокрое на шее. Потрогал рукой - кровь

 - рассказал Сергей.

Осколок поразил шею мужчины, но не задел артерию. Кроме того, ему повезло, что скорая была рядом.

А "скорая" еще стояла, скорую тоже разбило. Подбежал к этой скорой. Ребята из скорой тоже пострадали, там все было перевернуто, машина побита, но они оказали мне первую медицинскую помощь, обмотали шею и проверили, нет ли там осколков. Затем направили в больницу. В больнице уже сделали рентген, и после рентгена врачи решили зашить рану. Семь швов. Так что родился я в рубашке, жив остался

- рассказал мужчина.
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Сергей также сообщил о сотрясении мозга, легкой контузии и головокружении. По его словам, после взрывов на улице было много людей. 

Очень много было людей, но я был в шоковом состоянии, видел, что некоторые люди, ну, лежали на тротуаре, звали на помощь. Многие выбегали из домов. Кто как мог - помогали

- добавил мужчина.

Напомним

В результате ночного российского обстрела Киева повреждены учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета. Известно о нескольких пострадавших, а погибших среди студентов и работников нет.

Алла Киосак

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