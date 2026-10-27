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Техніка

Сім швів: уламок поранив чоловіка в шию під час обстрілу університету Києві - фоторепортаж

Київ • УНН

 • 2452 перегляди

У Києві уламок російського обстрілу поранив водія, який їхав повз університет. Чоловіку наклали сім швів, його авто пошкоджено.

Сім швів: уламок поранив чоловіка в шию під час обстрілу університету Києві - фоторепортаж
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Поруч із закладом уламок поранив місцевого жителя Сергія. Чоловікові надали першу допомогу медики швидкої, яка перебувала неподалік. Про це повідомляє журналіст УНН з місця події.

Деталі

За попередньою інформацією, Сергій працює у сфері доставки, і у момент прильоту їхав повз університет, виконуючи замовлення. За його словами, вибухи пролунали безпосередньо перед автомобілем. 

Якраз їхав на доставку замовлення. Був вибух якраз навпроти моєї машини. Я постраждав, машина теж розбита. Їхав повз університет, був спалах, потім друга і одразу третя. Я відчув, що у мене щось в шиї мокро. Рукою потрогав - кров

 - розповів Сергій.

Уламок уразив шию чоловіка, але не зачепив артерію. Крім того, йому пощастило що швидка була поруч.

Та "швидка" ще стояла, швидку теж розбило. Підбіг до цієї швидкої. Хлопці зі швидкої теж постраждали, там все перевернуто було, машина побита була, але вони мені надали першу медичну допомогу, обмотали шию та подивилися чи немає там уламків. Потім направили до лікарні. Зробили лікарні вже зробили рентген, і після рентгену лікарі вирішили зашити рану. Сім швів. Так що народився я в рубашці, живий залишився

- розповів чоловік.
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Сергій також повідомив про струс мозку, легку контузію та запаморочення. За його словами, після вибухів на вулиці було багато людей. 

Дуже багато було людей, але я був в шоковому стані, бачив, що люди деякі ну, лежали на тротуарі, кликали на допомогу. Багато людей повибігали з домів. Хто як міг – допомагали

- додав чоловік.

Нагадаємо

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Відомо про кількох постраждалих, а загиблих серед студентів і працівників немає.

Алла Кіосак

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