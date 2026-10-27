Сім швів: уламок поранив чоловіка в шию під час обстрілу університету Києві - фоторепортаж

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Поруч із закладом уламок поранив місцевого жителя Сергія. Чоловікові надали першу допомогу медики швидкої, яка перебувала неподалік. Про це повідомляє журналіст УНН з місця події.

За попередньою інформацією, Сергій працює у сфері доставки, і у момент прильоту їхав повз університет, виконуючи замовлення. За його словами, вибухи пролунали безпосередньо перед автомобілем.

Якраз їхав на доставку замовлення. Був вибух якраз навпроти моєї машини. Я постраждав, машина теж розбита. Їхав повз університет, був спалах, потім друга і одразу третя. Я відчув, що у мене щось в шиї мокро. Рукою потрогав - кров

Уламок уразив шию чоловіка, але не зачепив артерію. Крім того, йому пощастило що швидка була поруч.

Та "швидка" ще стояла, швидку теж розбило. Підбіг до цієї швидкої. Хлопці зі швидкої теж постраждали, там все перевернуто було, машина побита була, але вони мені надали першу медичну допомогу, обмотали шию та подивилися чи немає там уламків. Потім направили до лікарні. Зробили лікарні вже зробили рентген, і після рентгену лікарі вирішили зашити рану. Сім швів. Так що народився я в рубашці, живий залишився