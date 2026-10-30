В Киеве и области перебои с электричеством из-за аварии
Киев • УНН
Аварии на поврежденном в результате обстрелов оборудовании вызвали перебои с электричеством. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.
Авария после российских обстрелов вызвала перебои с электроснабжением в части Киева и Киевской области 30 октября. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Киев
Правый берег Киева: авария на поврежденном обстрелами оборудовании, графики временно не действуют
На левом берегу столицы действуют графики.
Киевская область
Киевщина: авария на поврежденном обстрелами оборудовании, графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах
На левом берегу действуют графики.
Энергетики, как указано, работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию.
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