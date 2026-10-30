В Киеве и области перебои с электричеством из-за аварии

Авария после российских обстрелов вызвала перебои с электроснабжением в части Киева и Киевской области 30 октября. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киев

Правый берег Киева: авария на поврежденном обстрелами оборудовании, графики временно не действуют - сообщили в ДТЭК.

На левом берегу столицы действуют графики.

Киевская область

Киевщина: авария на поврежденном обстрелами оборудовании, графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах - отметили в ДТЭК.

На левом берегу действуют графики.

Энергетики, как указано, работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию.

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