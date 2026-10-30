У Києві та області перебої зі світлом через аварію
Київ • УНН
Аварії на пошкодженому обстрілами обладнанні спричинили перебої зі світлом. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.
Аварія після російських обстрілів викликала перебої з електропостачанням у частині Києва та Київської області 30 жовтня. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Київ
Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, графіки тимчасово не діють
На лівому березі столиці діють графіки.
Київська область
Київщина: аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, графіки тимчасово не діють Обухівському, Фастівському та Бучанському районах
На лівому березі діють графіки.
Енергетики, як вказано, працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.
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