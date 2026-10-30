У Києві та області перебої зі світлом через аварію

Аварія після російських обстрілів викликала перебої з електропостачанням у частині Києва та Київської області 30 жовтня. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ

Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, графіки тимчасово не діють - повідомили у ДТЕК.

На лівому березі столиці діють графіки.

Київська область

Київщина: аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, графіки тимчасово не діють Обухівському, Фастівському та Бучанському районах - зазначили у ДТЕК.

На лівому березі діють графіки.

Енергетики, як вказано, працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

рф атакувала Україну ракетами з балістикою з різних напрямків і 113 дронами - скільки знищили