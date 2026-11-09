Китай продовжив паузу в митах для США перед очікуваною зустріччю Трампа і Сі
Київ • УНН
Китай ще на два місяці призупинив 24% додаткових мит на американські товари, зберігши тариф у 10%. Рішення ухвалили перед самітом АТЕС.
Китай продовжив на два місяці призупинення дії 24-відсоткового додаткового митного тарифу на товари зі США перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Про це УНН пише з посиланням на Xinhua.
Деталі
Як повідомив у понеділок, 9 листопада, Комітет з митних тарифів Держради КНР, Китай продовжить призупинення застосування 24-відсоткового додаткового митного тарифу на товари зі США протягом двох місяців, зберігши при цьому додатковий митний тариф у розмірі 10 відсотків.
У заяві комітету, опублікованій онлайн, зазначається, що ця зміна, яка набуває чинності з 13:01 10 листопада, реалізує підсумки та консенсус, досягнуті на зустрічі глав держав Китаю та США у Вашингтоні.
Китай зазначив, що американська сторона неодноразово заявляла про намір замінити тарифи, запроваджені відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, які були визнані недійсними, на тарифи, встановлені на підставі статті 301, повідомив комітет.
Китай і надалі уважно стежитиме за подальшими кроками американської сторони і коригуватиме свої відповідні тарифні контрзаходи з урахуванням ситуації, що склалася, заявив комітет.
Продовження припинення дії частини додаткових митних тарифів на імпорт із США сприяє створенню щодо стабільного та передбачуваного політичного середовища для співпраці між підприємствами обох країн, а також сприяє сталому та стабільному розвитку китайсько-американських економічних та торговельних відносин, додав комітет.
Доповнення
Рішення ухвалили напередодні саміту АТЕС, де президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі09.11.26, 04:55 • 19631 перегляд