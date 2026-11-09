Китай продовжив паузу в митах для США перед очікуваною зустріччю Трампа і Сі

$45.320.1250.650.40
ukenru
12:57 • 5818 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 12505 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 14424 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 14044 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 14975 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
08:52 • 12362 перегляди
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський
Ексклюзив
08:23 • 14811 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді
9 листопада, 06:00 • 20970 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
9 листопада, 02:55 • 19631 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 27047 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії9 листопада, 04:28 • 11396 перегляди
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 18147 перегляди
Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океаніVideo9 листопада, 06:54 • 5512 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 13360 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 10069 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 46127 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 67460 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 88323 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 117562 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 88608 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 3306 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 10121 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 13413 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 44312 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 46147 перегляди
Актуальне
Опалення
Facebook
Instagram
Соціальна мережа
Фільм

Китай продовжив паузу в митах для США перед очікуваною зустріччю Трампа і Сі

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

Китай ще на два місяці призупинив 24% додаткових мит на американські товари, зберігши тариф у 10%. Рішення ухвалили перед самітом АТЕС.

Китай продовжив паузу в митах для США перед очікуваною зустріччю Трампа і Сі

Китай продовжив на два місяці призупинення дії 24-відсоткового додаткового митного тарифу на товари зі США перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Про це УНН пише з посиланням на Xinhua.

Деталі

Як повідомив у понеділок, 9 листопада, Комітет з митних тарифів Держради КНР, Китай продовжить призупинення застосування 24-відсоткового додаткового митного тарифу на товари зі США протягом двох місяців, зберігши при цьому додатковий митний тариф у розмірі 10 відсотків.

У заяві комітету, опублікованій онлайн, зазначається, що ця зміна, яка набуває чинності з 13:01 10 листопада, реалізує підсумки та консенсус, досягнуті на зустрічі глав держав Китаю та США у Вашингтоні.

Китай зазначив, що американська сторона неодноразово заявляла про намір замінити тарифи, запроваджені відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, які були визнані недійсними, на тарифи, встановлені на підставі статті 301, повідомив комітет.

Китай і надалі уважно стежитиме за подальшими кроками американської сторони і коригуватиме свої відповідні тарифні контрзаходи з урахуванням ситуації, що склалася, заявив комітет.

Продовження припинення дії частини додаткових митних тарифів на імпорт із США сприяє створенню щодо стабільного та передбачуваного політичного середовища для співпраці між підприємствами обох країн, а також сприяє сталому та стабільному розвитку китайсько-американських економічних та торговельних відносин, додав комітет.

Доповнення

Рішення ухвалили напередодні саміту АТЕС, де президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі09.11.26, 04:55 • 19631 перегляд

Юлія Шрамко

Світ
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки