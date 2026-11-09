Китай продлил приостановку действия тарифов для США в преддверии ожидаемой встречи Трампа и Си
Киев • УНН
Китай еще на два месяца приостановил действие дополнительных 24% тарифов на американские товары, сохранив тариф на уровне 10%. Решение принято перед саммитом АТЭС.
Китай продлил на два месяца приостановку действия 24-процентного дополнительного таможенного тарифа на товары из США в преддверии ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом УНН пишет со ссылкой на Xinhua.
Детали
Как сообщил в понедельник, 9 ноября, Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР, Китай продлит приостановку применения 24-процентного дополнительного таможенного тарифа на товары из США на два месяца, сохранив при этом дополнительный таможенный тариф в размере 10 процентов.
В заявлении комитета, опубликованном в интернете, отмечается, что это изменение, вступающее в силу с 13:01 10 ноября, реализует итоги и консенсус, достигнутые на встрече глав государств Китая и США в Вашингтоне.
Китай отметил, что американская сторона неоднократно заявляла о намерении заменить тарифы, введенные в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, которые были признаны недействительными, на тарифы, установленные на основании статьи 301, сообщил комитет.
Китай и впредь будет внимательно следить за дальнейшими шагами американской стороны и корректировать свои соответствующие тарифные контрмеры с учетом сложившейся ситуации, заявил комитет.
Продление приостановки действия части дополнительных таможенных тарифов на импорт из США способствует созданию стабильной и предсказуемой политической среды для сотрудничества между предприятиями обеих стран, а также содействует устойчивому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений, добавил комитет.
Дополнение
Решение было принято накануне саммита АТЭС, где президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
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