"Було б дешевше для всіх": Зеленський пояснив, чому членство в НАТО важливе для України і її безпеки
Київ • УНН
Президент заявив, що членство України в НАТО є найзрозумілішою гарантією безпеки та посиленням Альянсу. Рішення залежить від завершення війни.
Питання щодо членства України в НАТО піднімалось на Коаліції охочих не перший раз. Європейські країни розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України - це членство України в Альянсі. Про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання українських ЗМІ, передає УНН.
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Він додав, що найбільш розумним посиленням НАТО є членство України.
Це влаштовує обидві сторони - і Україну, і НАТО. Але поки що зарано говорити, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо. Тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна. Безумовно, Україна дуже хоче бути в НАТО
За його словами, членство України у Північноатлантичному Альянсі "точно буде дешевше для всіх".
Нагадаємо
Спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер впродовж останніх кількох місяців обговорювали на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки росії.
Водночас заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є неприйнятними для москви.