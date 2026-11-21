Питання щодо членства України в НАТО піднімалось на Коаліції охочих не перший раз. Європейські країни розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України - це членство України в Альянсі. Про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання українських ЗМІ, передає УНН.

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Він додав, що найбільш розумним посиленням НАТО є членство України.

Це влаштовує обидві сторони - і Україну, і НАТО. Але поки що зарано говорити, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо. Тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна. Безумовно, Україна дуже хоче бути в НАТО - зазначив Зеленський.

За його словами, членство України у Північноатлантичному Альянсі "точно буде дешевше для всіх".

Нагадаємо

Спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер впродовж останніх кількох місяців обговорювали на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки росії.

Водночас заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є неприйнятними для москви.