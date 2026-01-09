Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі

$42.990.27
50.180.25
14:55 • 78 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 664 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 4370 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 8482 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 5796 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 9572 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 5748 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11802 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12813 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13928 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Популярнi новини
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 10589 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 31904 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 24567 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 9082 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 21972 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 50342 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 78502 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 53303 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 76113 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 102390 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Алі Хаменеї
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Дніпропетровська область
Львів
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 54775 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 57410 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 79380 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 97913 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 138623 перегляди
Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Український санкар Андрій Мандзій переміг у Кубку націй у Вінтерберзі, виборовши золото в одномісних санях. Ця перемога стала другою нагородою для Мандзія у поточному сезоні.

Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі

Український санкар Андрій Мандзій переміг у змаганнях Кубка націй у німецькому Вінтерберзі напередодні старту п’ятого етапу Кубка світу. Спортсмен виборов золоту медаль у заїзді у чоловічих одномісних санях. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна України, передає УНН.

Деталі

Змагання Кубка націй відбулися у Вінтерберзі перед стартом V етапу Кубка світу з санного спорту. Українець Андрій Мандзій показав найкращий результат у чоловічих одномісних санях, подолавши дистанцію за 53.289 секунди.

Наш санкар випередив словака Йозефа Нініса, який здобув срібну нагороду, на 0.140 с. Бронзову медаль завоював американець Метью Грейнер

- йдеться у дописі.

Після перемоги Андрій Мандзій прокоментував свій виступ:

"Це був впевнений заїзд, хоча час виявився на секунду гіршим, ніж на вчорашньому тренуванні. Через сильний снігопад траса відчувається зовсім інакше, і пристосуватися до таких змін умов непросто. Проте сьогодні мені це вдалося. Я отримую справжнє задоволення від виступів на Кубку Націй — для нас кожен старт є надзвичайно важливим, тому ця перемога багато для мене значить", – зазначив спортсмен.

Ця золота медаль стала для Мандзія другою нагородою Кубка націй у поточному змагальному сезоні, адже у грудні він вже здобув бронзу.

"Попереду на санкарів чекає вирішальний іспит — п’ятий етап Кубка світу, який пройде 10–11 січня у Вінтерберзі. Ці змагання стануть заключним етапом олімпійської кваліфікації, за підсумками яких остаточно визначиться кількість перепусток для збірної України на Ігри у Мілані-Кортіні-2026.Вітаємо Андрія та усіх причетних до успіху! Бажаємо усім нашим спортсменам швидкого льоду та переможних секунд на фініші!", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Міжнародна федерація бобслею та скелетону скасувала змагання на етапі Кубка світу зі скелетону у німецькому Вінтербергу через несприятливі погодні умови. Змагання перенесли на інший час

Алла Кіосак

Спорт
Золото
Німеччина
Україна