Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі

Український санкар Андрій Мандзій переміг у змаганнях Кубка націй у німецькому Вінтерберзі напередодні старту п’ятого етапу Кубка світу. Спортсмен виборов золоту медаль у заїзді у чоловічих одномісних санях. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна України, передає УНН.

Деталі

Змагання Кубка націй відбулися у Вінтерберзі перед стартом V етапу Кубка світу з санного спорту. Українець Андрій Мандзій показав найкращий результат у чоловічих одномісних санях, подолавши дистанцію за 53.289 секунди.

Наш санкар випередив словака Йозефа Нініса, який здобув срібну нагороду, на 0.140 с. Бронзову медаль завоював американець Метью Грейнер - йдеться у дописі.

Після перемоги Андрій Мандзій прокоментував свій виступ:

"Це був впевнений заїзд, хоча час виявився на секунду гіршим, ніж на вчорашньому тренуванні. Через сильний снігопад траса відчувається зовсім інакше, і пристосуватися до таких змін умов непросто. Проте сьогодні мені це вдалося. Я отримую справжнє задоволення від виступів на Кубку Націй — для нас кожен старт є надзвичайно важливим, тому ця перемога багато для мене значить", – зазначив спортсмен.

Ця золота медаль стала для Мандзія другою нагородою Кубка націй у поточному змагальному сезоні, адже у грудні він вже здобув бронзу.

"Попереду на санкарів чекає вирішальний іспит — п’ятий етап Кубка світу, який пройде 10–11 січня у Вінтерберзі. Ці змагання стануть заключним етапом олімпійської кваліфікації, за підсумками яких остаточно визначиться кількість перепусток для збірної України на Ігри у Мілані-Кортіні-2026.Вітаємо Андрія та усіх причетних до успіху! Бажаємо усім нашим спортсменам швидкого льоду та переможних секунд на фініші!", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Міжнародна федерація бобслею та скелетону скасувала змагання на етапі Кубка світу зі скелетону у німецькому Вінтербергу через несприятливі погодні умови. Змагання перенесли на інший час