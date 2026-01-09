Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі
Київ • УНН
Український санкар Андрій Мандзій переміг у Кубку націй у Вінтерберзі, виборовши золото в одномісних санях. Ця перемога стала другою нагородою для Мандзія у поточному сезоні.
Український санкар Андрій Мандзій переміг у змаганнях Кубка націй у німецькому Вінтерберзі напередодні старту п’ятого етапу Кубка світу. Спортсмен виборов золоту медаль у заїзді у чоловічих одномісних санях. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна України, передає УНН.
Деталі
Змагання Кубка націй відбулися у Вінтерберзі перед стартом V етапу Кубка світу з санного спорту. Українець Андрій Мандзій показав найкращий результат у чоловічих одномісних санях, подолавши дистанцію за 53.289 секунди.
Наш санкар випередив словака Йозефа Нініса, який здобув срібну нагороду, на 0.140 с. Бронзову медаль завоював американець Метью Грейнер
Після перемоги Андрій Мандзій прокоментував свій виступ:
"Це був впевнений заїзд, хоча час виявився на секунду гіршим, ніж на вчорашньому тренуванні. Через сильний снігопад траса відчувається зовсім інакше, і пристосуватися до таких змін умов непросто. Проте сьогодні мені це вдалося. Я отримую справжнє задоволення від виступів на Кубку Націй — для нас кожен старт є надзвичайно важливим, тому ця перемога багато для мене значить", – зазначив спортсмен.
Ця золота медаль стала для Мандзія другою нагородою Кубка націй у поточному змагальному сезоні, адже у грудні він вже здобув бронзу.
"Попереду на санкарів чекає вирішальний іспит — п’ятий етап Кубка світу, який пройде 10–11 січня у Вінтерберзі. Ці змагання стануть заключним етапом олімпійської кваліфікації, за підсумками яких остаточно визначиться кількість перепусток для збірної України на Ігри у Мілані-Кортіні-2026.Вітаємо Андрія та усіх причетних до успіху! Бажаємо усім нашим спортсменам швидкого льоду та переможних секунд на фініші!", – йдеться у дописі.
