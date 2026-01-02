Кубок світу з бобслею і скелетону у Вінтербергу перенесено через погодні умови

$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 5588 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 11027 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 48495 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 74863 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58139 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 53775 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 178118 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 173723 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57040 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 11150 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 13337 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 10721 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 15476 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 10000 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 10013 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 35949 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 53574 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 178138 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 100578 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 32285 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41029 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 41373 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 100573 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 39878 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

Кубок світу з бобслею і скелетону у Вінтербергу перенесено через погодні умови

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Міжнародна федерація бобслею та скелетону скасувала змагання етапу Кубка світу зі скелетону в німецькому Вінтербергу. Причиною стали несприятливі погодні умови.

Кубок світу з бобслею і скелетону у Вінтербергу перенесено через погодні умови

Міжнародна федерація бобслею та скелетону скасувала змагання на етапі Кубка світу зі скелетону у німецькому Вінтербергу через несприятливі погодні умови. Змагання перенесли на інший час, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу федерації.

Деталі

Змагання з скелетону серед жінок було заплановано на 14:00 за місцевим часом.

Додаткова інформація про Кубок світу IBSF з скелетону серед чоловіків буде надана пізніше. Змагання Кубка світу IBSF з скелетону серед змішаних команд, які були заплановані на 18:00 за місцевим часом, також були скасовані через прогноз погоди для Вінтерберга

- заявили в федерації.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Міністерство молоді і спорту України опублікували дані російських спортсменів, які, попри підтримку війни, претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року.

Євген Устименко

СпортНовини Світу
Німеччина