Кубок світу з бобслею і скелетону у Вінтербергу перенесено через погодні умови

Міжнародна федерація бобслею та скелетону скасувала змагання на етапі Кубка світу зі скелетону у німецькому Вінтербергу через несприятливі погодні умови. Змагання перенесли на інший час, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу федерації.

Деталі

Змагання з скелетону серед жінок було заплановано на 14:00 за місцевим часом.

Додаткова інформація про Кубок світу IBSF з скелетону серед чоловіків буде надана пізніше. Змагання Кубка світу IBSF з скелетону серед змішаних команд, які були заплановані на 18:00 за місцевим часом, також були скасовані через прогноз погоди для Вінтерберга - заявили в федерації.

Нагадаємо

