Кубок світу з бобслею і скелетону у Вінтербергу перенесено через погодні умови
Київ • УНН
Міжнародна федерація бобслею та скелетону скасувала змагання на етапі Кубка світу зі скелетону у німецькому Вінтербергу через несприятливі погодні умови. Змагання перенесли на інший час, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу федерації.
Деталі
Змагання з скелетону серед жінок було заплановано на 14:00 за місцевим часом.
Додаткова інформація про Кубок світу IBSF з скелетону серед чоловіків буде надана пізніше. Змагання Кубка світу IBSF з скелетону серед змішаних команд, які були заплановані на 18:00 за місцевим часом, також були скасовані через прогноз погоди для Вінтерберга
Нагадаємо
