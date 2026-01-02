Кубок мира по скелетону в Винтерберге перенесен из-за погодных условий
Киев • УНН
Международная федерация бобслея и скелетона отменила соревнования на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге из-за неблагоприятных погодных условий. Соревнования перенесли на другое время, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.