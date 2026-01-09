Украинский саночник Андрей Мандзий завоевал золото Кубка наций в Винтерберге
Киев • УНН
Украинский саночник Андрей Мандзий победил в Кубке наций в Винтерберге, завоевав золото в одноместных санях. Эта победа стала второй наградой для Мандзия в текущем сезоне.
Украинский саночник Андрей Мандзий победил в соревнованиях Кубка наций в немецком Винтерберге накануне старта пятого этапа Кубка мира. Спортсмен завоевал золотую медаль в заезде в мужских одноместных санях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, передает УНН.
Детали
Соревнования Кубка наций состоялись в Винтерберге перед стартом V этапа Кубка мира по санному спорту. Украинец Андрей Мандзий показал лучший результат в мужских одноместных санях, преодолев дистанцию за 53.289 секунды.
Наш саночник опередил словака Йозефа Ниниса, который завоевал серебряную награду, на 0.140 с. Бронзовую медаль завоевал американец Мэтью Грейнер
После победы Андрей Мандзий прокомментировал свое выступление:
"Это был уверенный заезд, хотя время оказалось на секунду хуже, чем на вчерашней тренировке. Из-за сильного снегопада трасса ощущается совсем иначе, и приспособиться к таким изменениям условий непросто. Однако сегодня мне это удалось. Я получаю настоящее удовольствие от выступлений на Кубке Наций — для нас каждый старт является чрезвычайно важным, поэтому эта победа много для меня значит", – отметил спортсмен.
Эта золотая медаль стала для Мандзия второй наградой Кубка наций в текущем соревновательном сезоне, ведь в декабре он уже завоевал бронзу.
"Впереди саночников ждет решающий экзамен — пятый этап Кубка мира, который пройдет 10–11 января в Винтерберге. Эти соревнования станут заключительным этапом олимпийской квалификации, по итогам которых окончательно определится количество пропусков для сборной Украины на Игры в Милане-Кортине-2026. Поздравляем Андрея и всех причастных к успеху! Желаем всем нашим спортсменам быстрого льда и победных секунд на финише!", – говорится в сообщении.
