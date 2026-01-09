Украинский саночник Андрей Мандзий завоевал золото Кубка наций в Винтерберге

Украинский саночник Андрей Мандзий победил в соревнованиях Кубка наций в немецком Винтерберге накануне старта пятого этапа Кубка мира. Спортсмен завоевал золотую медаль в заезде в мужских одноместных санях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, передает УНН.

Детали

Соревнования Кубка наций состоялись в Винтерберге перед стартом V этапа Кубка мира по санному спорту. Украинец Андрей Мандзий показал лучший результат в мужских одноместных санях, преодолев дистанцию за 53.289 секунды.

Наш саночник опередил словака Йозефа Ниниса, который завоевал серебряную награду, на 0.140 с. Бронзовую медаль завоевал американец Мэтью Грейнер - говорится в сообщении.

После победы Андрей Мандзий прокомментировал свое выступление:

"Это был уверенный заезд, хотя время оказалось на секунду хуже, чем на вчерашней тренировке. Из-за сильного снегопада трасса ощущается совсем иначе, и приспособиться к таким изменениям условий непросто. Однако сегодня мне это удалось. Я получаю настоящее удовольствие от выступлений на Кубке Наций — для нас каждый старт является чрезвычайно важным, поэтому эта победа много для меня значит", – отметил спортсмен.

Эта золотая медаль стала для Мандзия второй наградой Кубка наций в текущем соревновательном сезоне, ведь в декабре он уже завоевал бронзу.

"Впереди саночников ждет решающий экзамен — пятый этап Кубка мира, который пройдет 10–11 января в Винтерберге. Эти соревнования станут заключительным этапом олимпийской квалификации, по итогам которых окончательно определится количество пропусков для сборной Украины на Игры в Милане-Кортине-2026. Поздравляем Андрея и всех причастных к успеху! Желаем всем нашим спортсменам быстрого льда и победных секунд на финише!", – говорится в сообщении.

Напомним

Международная федерация бобслея и скелетона отменила соревнования на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге из-за неблагоприятных погодных условий. Соревнования перенесли на другое время