Викрито 450 фіктивних мобілізацій у трьох областях через маніпуляції з реєстром "Оберіг" - ОГП

Працівники спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону спільно з правоохоронцями викрили масштабні маніпуляції з даними про мобілізацію у трьох областях на заході України. Йдеться про Закарпатську, Тернопільську і Чернівецьку області, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що посадовці ТЦК та СП у трьох вищезазначених регіонах вносили до реєстру "Оберіг" неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян, тим самим, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційних завдань.

Для внесення неправдивих відомостей фігуранти використовували власні КЕП та службовий доступ до реєстру "Оберіг". До нього вносили дані про людей, яких фактично не призивали, зокрема про чинних військовослужбовців, померлого військового та військовослужбовця, який перебуває у російському полоні

У Чернівецькій області 35-річний ексначальник одного з районних ТЦК та СП вніс до реєстру неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб, використовуючи, зокрема, вигадані анкетні дані.

У Тернопільській області 39-річний колишній начальник районного ТЦК та СП оформив як нібито мобілізованих ще 18 осіб.

На Закарпатті 36-річний ексзаступник начальника районного ТЦК та СП організував групу з числа керівників і операторів центру.

Вони вносили до "Оберегу" дані про вже мобілізованих громадян, оформлюючи їм нібито повторне проходження ВЛК та новий призов. У такий спосіб було оформлено 329 фіктивних мобілізацій