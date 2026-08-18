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Викрито 450 фіктивних мобілізацій у трьох областях через маніпуляції з реєстром "Оберіг" - ОГП

Київ • УНН

 • 3620 перегляди

Посадовці ТЦК на Закарпатті, Тернопільщині та Буковині вносили неправдиві дані до реєстру "Оберіг", завищуючи показники призову. Серед фіктивних записів - чинні військові, померлий та полонений.

Викрито 450 фіктивних мобілізацій у трьох областях через маніпуляції з реєстром "Оберіг" - ОГП
Фото: Офіс Генерального прокурора

Працівники спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону спільно з правоохоронцями викрили масштабні маніпуляції з даними про мобілізацію у трьох областях на заході України. Йдеться про Закарпатську, Тернопільську і Чернівецьку області, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що посадовці ТЦК та СП у трьох вищезазначених регіонах вносили до реєстру "Оберіг" неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян, тим самим, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційних завдань.

Для внесення неправдивих відомостей фігуранти використовували власні КЕП та службовий доступ до реєстру "Оберіг". До нього вносили дані про людей, яких фактично не призивали, зокрема про чинних військовослужбовців, померлого військового та військовослужбовця, який перебуває у російському полоні

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

У Чернівецькій області 35-річний ексначальник одного з районних ТЦК та СП вніс до реєстру неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб, використовуючи, зокрема, вигадані анкетні дані.

У Тернопільській області 39-річний колишній начальник районного ТЦК та СП оформив як нібито мобілізованих ще 18 осіб.

На Закарпатті 36-річний ексзаступник начальника районного ТЦК та СП організував групу з числа керівників і операторів центру.

Вони вносили до "Оберегу" дані про вже мобілізованих громадян, оформлюючи їм нібито повторне проходження ВЛК та новий призов. У такий спосіб було оформлено 329 фіктивних мобілізацій

- йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 27 Кримінального кодексу України - залежно від ролі кожного. Йдеться про службове підроблення, вчинення кримінального правопорушення групою осіб, співучасть у кримінальному правопорушенні, а також несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах та автоматизованих системах. Фігурантам загрожує тривале позбавлення волі.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про підозру десятьом військовослужбовцям одного з ТЦК в Одесі. Їх підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні. Встановлено щонайменше вісім потерпілих.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Мобілізація
Довічне позбавлення волі
ТЦК та СП
Чернівецька область
Тернопільська область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Україна
Одеса