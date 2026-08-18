Раскрыто 450 фиктивных мобилизаций в трех областях из-за манипуляций с реестром "Оберіг" - ОГП

Фото: Офис Генерального прокурора

Работники специализированных прокуратур в сфере обороны Западного региона совместно с правоохранителями разоблачили масштабные манипуляции с данными о мобилизации в трех областях на западе Украины. Речь идет о Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что должностные лица ТЦК и СП в трех вышеупомянутых регионах вносили в реестр "Оберіг" недостоверные сведения о якобы мобилизованных гражданах, тем самым искусственно завышая показатели выполнения мобилизационных заданий.

Для внесения недостоверных сведений фигуранты использовали собственные КЭП и служебный доступ к реестру "Оберіг". В него вносили данные о людях, которых фактически не призывали, в частности о действующих военнослужащих, умершем военнослужащем и военнослужащем, находящемся в российском плену - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Черновицкой области 35-летний экс-начальник одного из районных ТЦК и СП внес в реестр недостоверные сведения о мобилизации 99 человек, используя, в частности, вымышленные анкетные данные.

В Тернопольской области 39-летний бывший начальник районного ТЦК и СП оформил как якобы мобилизованных еще 18 человек.

На Закарпатье 36-летний экс-заместитель начальника районного ТЦК и СП организовал группу из числа руководителей и операторов центра.

Они вносили в "Оберіг" данные об уже мобилизованных гражданах, оформляя им якобы повторное прохождение ВЛК и новый призыв. Таким образом было оформлено 329 фиктивных мобилизаций - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса Украины - в зависимости от роли каждого. Речь идет о служебном подлоге, совершении уголовного правонарушения группой лиц, соучастии в уголовном правонарушении, а также несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах и автоматизированных системах. Фигурантам грозит длительное лишение свободы.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подозрении десяти военнослужащим одного из ТЦК в Одессе. Их подозревают в незаконном лишении свободы и пытках. Установлено не менее восьми потерпевших.