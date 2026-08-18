Кравченко: 10 службовців районного ТЦК Одеси затримано за підозрою у катуванні

Одразу десятьом військовослужбовцям одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. Підозрюваних затримано. про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

"Мобілізація – обов’язок. Катування – злочин. Сьогодні десятьом військовослужбовцям одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян", - повідомив Генпрокурор.

Підозрюваних затримано. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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За даними слідства, упродовж кількох місяців вони незаконно затримували людей, застосовували сльозогінний газ, били та силоміць доставляли до ТЦК. В одному з епізодів чоловіка, щоб затримати, збили службовим автомобілем. Іншого душили, били, надягли кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону.

За словами Кравченка, на даний час встановлено щонайменше вісім потерпілих.

"Є ще одна деталь. Семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року та одразу направлені для проходження служби до одеського ТЦК. Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми", - написав Генеральний прокурор.

Руслан Кравченко наголосив, що мобілізація необхідна для оборони країни, але потреба в ній не дає права порушувати закон.

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"Україна воює. Наші військові роками перебувають на передовій і потребують поповнення. Мобілізація необхідна для оборони держави, а ухилення від неї, корупція та незаконні схеми отримання відстрочок мають отримувати належну правову оцінку. Потреба в мобілізації не дає нікому права порушувати закон.

Тому позиція прокуратури проста: ми не ділимо людей за формою, посадою чи статусом: ті, хто ухиляється від виконання свого обов’язку перед державою, мають відповідати за законом. І ті, хто від імені держави застосовує незаконне насильство, так само", - наголосив Генпрокурор.