Кравченко: 10 сотрудников районного ТЦК Одессы задержаны по подозрению в пытках

Сразу десяти военнослужащим одного из районных ТЦК и СП Одессы сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

"Мобилизация — обязанность. Пытки — преступление. Сегодня десяти военнослужащим одного из районных ТЦК и СП Одессы сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан", — сообщил Генпрокурор.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

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По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев они незаконно задерживали людей, применяли слезоточивый газ, избивали и насильно доставляли в ТЦК. В одном из эпизодов мужчину, чтобы задержать, сбили служебным автомобилем. Другого душили, избивали, надели на него наручники и под угрозами требовали пароль от телефона.

По словам Кравченко, в настоящее время установлено не менее восьми потерпевших.

"Есть еще одна деталь. Семеро из десяти подозреваемых были мобилизованы весной 2025 года и сразу направлены для прохождения службы в одесский ТЦК. Государство предоставило им форму, полномочия и ответственность. По версии следствия, эти полномочия они использовали для незаконного насилия над людьми", — написал Генеральный прокурор.

Руслан Кравченко подчеркнул, что мобилизация необходима для обороны страны, но необходимость в ней не дает права нарушать закон.

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"Украина воюет. Наши военные годами находятся на передовой и нуждаются в пополнении. Мобилизация необходима для обороны государства, а уклонение от нее, коррупция и незаконные схемы получения отсрочек должны получать надлежащую правовую оценку. Необходимость в мобилизации не дает никому права нарушать закон.

Поэтому позиция прокуратуры проста: мы не делим людей по форме, должности или статусу: те, кто уклоняется от выполнения своей обязанности перед государством, должны отвечать по закону. И те, кто от имени государства применяет незаконное насилие, — так же", — подчеркнул Генпрокурор.