Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів

Картину французького художника Клода Моне "Іриси", яку ніколи не виставляли для широкої публіки, продали на аукціоні Sotheby's у Парижі за 50 млн євро, або приблизно 56 млн доларів. Полотно встановило рекорд вартості серед усіх творів мистецтва, проданих на аукціонах у Франції. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Картину виставили на продаж спадкоємці родини Шлюмберже. Її початкова оцінка становила від 22 до 30 млн євро, однак остаточна ціна з урахуванням комісії покупця значно перевищила очікування. Новим власником став приватний колекціонер з Азії.

Моне написав "Іриси Шлюмберже" у 1924–1925 роках у своєму будинку в Живерні поблизу Парижа. Робота належить до останнього періоду творчості художника, коли він створював свої знамениті полотна із зображенням водяних лілій.

Чому картину Моне ніколи не виставляли

Раніше полотно належало Жанні Шлюмберже, відомій колекціонерці мистецтва та дружині одного із засновників компанії Schlumberger, яка нині працює під назвою SLB.

Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів

Власниця принципово відмовлялася передавати картину музеям для виставок і зберігала її у приватній резиденції на Лівому березі Парижа.

Завдяки цьому полотно збереглося у винятковому стані. За словами представників Sotheby's, картина не зазнавала реставраційних втручань, зокрема її не покривали лаком і не дублювали полотно.

Попередній рекорд продажу картини Моне із зображенням ірисів становив 17,1 млн доларів. Водночас найдорожчою роботою художника залишається "Копиці", яку у 2019 році продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 110,7 млн доларів.

Prada демонструє стійкість на ринку предметів розкоші - як екстремальне літо вплинуло на відвідування магазинів