Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів

Фото: Jill Mead/The Guardian

За кілька днів одна з найжвавіших торгових вулиць Європи - відома Оксфорд-стріт у Лондоні - буде закрита для руху транспорту. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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У лютому мер Лондона Садік Хан оголосив, що найвідоміша вулиця Британії, Оксфорд-стріт, буде пішохідною. У понеділок, 26 жовтня, найжвавіша торгова вулиця Європи – а точніше, половина її 1,2-мильної протяжності (1,9 км) – буде закрита для руху транспорту, що покладе край кільком десятиліттям запеклих суперечок, перешкод та затримок. Рух автомобілів, вантажівок, фургонів, таксі, автобусів, велосипедів, електровелосипедів, скутерів буде заборонено. Доступ буде дозволено лише пішоходам (та машинам екстреної допомоги).

Ця зміна ознаменує найвизначнішу трансформацію вуличного пейзажу центрального Лондона щонайменше з 2003 року, коли Трафальгарська площа була перетворена з прославленого кільцевого перехрестя на один з найбільш впізнаваних громадських просторів Лондона. Це також стане найпомітнішою частиною спадщини мера, незалежно від того, чи буде Хан балотуватися на четвертий термін у 2028 році. Три роки тому Хан опублікував мемуари та маніфест "Дихай" (Breathe), пояснюючи свою астму тим, що він виріс, вдихаючи забруднене лондонське повітря. Для мера перетворення Оксфорд-стріт на пішохідну – це кульмінація місії створити більш зелене місто, орієнтоване на громадське здоров'я, пішохідний та велосипедний рух, зауважує видання.

"Перетворення Оксфорд-стріт на пішохідну – це одне; зробити Оксфорд-стріт місцем, де кожен справді хоче проводити час, – це зовсім інше. Для втомлених лондонців та стурбованих відвідувачів це головний біль у вигляді головної вулиці. Її основні асоціації – натовпи, стрес, бруд, шум, найбезглуздіші втілення споживацького капіталізму та злочинність", - ідеться у публікації.

За останніми підрахунками, щодня її відвідує понад 500 000 осіб – що еквівалентно населенню Единбурга. Здається розумним припустити, що більшість із 22 мільйонів іноземних відвідувачів Лондона щорічно ступали на неї. Вулиця генерує 5% економічного виробництва британської столиці та живе в національній уяві так, як мало хто інший. "Коли мені було 17, Лондон означав Оксфорд-стріт", – співали Everything But the Girl у своїй однойменній пісні 1988 року: "Це був маленький світ".

Пішохідна зона, яка розпочне роботу наступного тижня, охопить 0,6 милі (до 1 км), простягаючись на захід від околиць Oxford Circus до Selfridges.

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