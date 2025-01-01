У Мілані заборонили курити на вулиці: штрафи до 240 євро

У Мілані, другому за величиною місті Італії, відтепер заборонено курити на вулиці та у громадських місцях, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Загальноміська заборона набула чинності з 1 січня. Порушників може бути оштрафовано на суму від €40 до €240.

Місцева влада заявляє, що захід поширюється на "всі громадські місця, включаючи вулиці", проте для "ізольованих місць" зроблено виняток. Ті, хто палить у таких місцях, повинні перебувати на відстані не менше ніж 10 метрів від інших людей.

Нинішня заборона є останнім кроком у межах ініціативи, розпочатої ще у 2021 році та спрямованої на покращення якості повітря у місті. За словами чиновників, це робиться для того, щоб захистити здоров'я містян від шкідливого впливу пасивного куріння.

Заборона, однак, не поширюється на електронні сигарети та вейпи.

Доповнення

У 2020 році міська рада Мілана ухвалила постанову про якість повітря в місті, яка в тому числі передбачає поступову заборону та скорочення куріння. У 2021 році було введено в дію перше обмеження, яке забороняє куріння у громадських парках, на дитячих майданчиках, автобусних зупинках та у спортивних спорудах.

Заборона, яка вводиться напередодні зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортині у 2026 році, покликана значно покращити якість повітря у місті.

Мілан є одним із найбільш забруднених міст Європи стосовно повітря. Центр моди розташований у центрі промислової долини По та також страждає від великої кількості викидів, пов'язаних з автомобільним рухом.