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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Милане запретили курить на улице: штрафы до 240 евро

В Милане запретили курить на улице: штрафы до 240 евро

Киев  •  УНН

 • 8329 просмотра

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С 1 января в Милане запрещено курить на улицах и в общественных местах, нарушителям грозит штраф. Исключение сделано для «изолированных мест» и электронных сигарет.

В Милане, втором по величине городе Италии, отныне запрещено курить на улице и в общественных местах, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Общегородской запрет вступил в силу с 1 января. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от €40 до €240.

Местные власти заявляют, что мера распространяется на «все общественные места, включая улицы», однако для «изолированных мест» сделано исключение. Те, кто курит в таких местах, должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от других людей.

Нынешний запрет является последним шагом в рамках инициативы, начатой еще в 2021 году и направленной на улучшение качества воздуха в городе. По словам чиновников, это делается для того, чтобы защитить здоровье горожан от вредного воздействия пассивного курения.

Запрет, однако, не распространяется на электронные сигареты и вейпы.

Дополнение

В 2020 году городской совет Милана принял постановление о качестве воздуха в городе, которое в том числе предусматривает постепенный запрет и сокращение курения. В 2021 году было введено в действие первое ограничение, запрещающее курение в общественных парках, на детских площадках, автобусных остановках и в спортивных сооружениях.

Запрет, который вводится накануне зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине в 2026 году, призван значительно улучшить качество воздуха в городе.

Милан является одним из самых загрязненных городов Европы в отношении воздуха. Центр моды расположен в центре промышленной долины По и также страдает от большого количества выбросов, связанных с автомобильным движением.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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