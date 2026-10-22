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Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

26 октября половину Оксфорд-стрит длиной 1,9 км закроют для транспорта. Пешеходная зона протянется от Oxford Circus до Selfridges.

Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей
Фото: Jill Mead/The Guardian

Через несколько дней одна из самых оживлённых торговых улиц Европы — знаменитая Оксфорд-стрит в Лондоне — будет закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

В феврале мэр Лондона Садик Хан объявил, что самая известная улица Британии, Оксфорд-стрит, станет пешеходной. В понедельник, 26 октября, самая оживлённая торговая улица Европы — точнее, половина её протяжённости в 1,2 мили (1,9 км) — будет закрыта для движения транспорта, что положит конец нескольким десятилетиям ожесточённых споров, препятствий и задержек. Движение автомобилей, грузовиков, фургонов, такси, автобусов, велосипедов, электровелосипедов и скутеров будет запрещено. Доступ будет разрешён только пешеходам (и машинам экстренных служб).

Это изменение ознаменует наиболее значительную трансформацию уличного пространства центрального Лондона как минимум с 2003 года, когда Трафальгарская площадь была превращена из прославленной кольцевой развязки в одно из самых узнаваемых общественных пространств Лондона. Это также станет наиболее заметной частью наследия мэра, независимо от того, будет ли Хан баллотироваться на четвёртый срок в 2028 году. Три года назад Хан опубликовал мемуары и манифест "Дыши" (Breathe), объясняя свою астму тем, что он вырос, вдыхая загрязнённый лондонский воздух. Для мэра превращение Оксфорд-стрит в пешеходную — это кульминация миссии по созданию более зелёного города, ориентированного на общественное здоровье, пешее и велосипедное движение, отмечает издание.

"Превратить Оксфорд-стрит в пешеходную — это одно; сделать Оксфорд-стрит местом, где каждый действительно хочет проводить время, — совсем другое. Для уставших лондонцев и обеспокоенных посетителей это головная боль в виде главной улицы. Её основные ассоциации — толпы, стресс, грязь, шум, самые нелепые проявления потребительского капитализма и преступность", — говорится в публикации.

По последним подсчётам, ежедневно её посещают более 500 000 человек — это эквивалентно населению Эдинбурга. Кажется разумным предположить, что большинство из 22 миллионов иностранных посетителей Лондона ежегодно ступали на неё. Улица генерирует 5% экономического производства британской столицы и живёт в национальном воображении так, как мало кто другой. "Когда мне было 17, Лондон означал Оксфорд-стрит", — пели Everything But the Girl в своей одноимённой песне 1988 года: "Это был маленький мир". 

Пешеходная зона, которая начнёт работу на следующей неделе, охватит 0,6 мили (до 1 км), простираясь на запад от района Oxford Circus до Selfridges.

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Юлия Шрамко

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