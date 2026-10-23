Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов

Картину французского художника Клода Моне «Ирисы», которую никогда не выставляли для широкой публики, продали на аукционе Sotheby's в Париже за 50 млн евро, или примерно 56 млн долларов. Полотно установило рекорд стоимости среди всех произведений искусства, проданных на аукционах во Франции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Картину выставили на продажу наследники семьи Шлюмберже. Ее первоначальная оценка составляла от 22 до 30 млн евро, однако окончательная цена с учетом комиссии покупателя значительно превысила ожидания. Новым владельцем стал частный коллекционер из Азии.

Моне написал «Ирисы Шлюмберже» в 1924–1925 годах в своем доме в Живерни близ Парижа. Работа относится к последнему периоду творчества художника, когда он создавал свои знаменитые полотна с изображением водяных лилий.

Почему картину Моне никогда не выставляли

Ранее полотно принадлежало Жанне Шлюмберже, известной коллекционерке искусства и жене одного из основателей компании Schlumberger, которая ныне работает под названием SLB.

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Владелица принципиально отказывалась передавать картину музеям для выставок и хранила ее в частной резиденции на Левом берегу Парижа.

Благодаря этому полотно сохранилось в исключительном состоянии. По словам представителей Sotheby's, картина не подвергалась реставрационным вмешательствам, в частности ее не покрывали лаком и не дублировали холст.

Предыдущий рекорд продажи картины Моне с изображением ирисов составлял 17,1 млн долларов. В то же время самой дорогой работой художника остается «Стога сена», которую в 2019 году продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,7 млн долларов.

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