Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну

Президент США Дональд Трамп розкритикував зірку НБА Леброна Джеймса за поведінку під час виконання американського гімну перед баскетбольним матчем. Глава Білого дому звинуватив спортсмена в неповазі до країни та зажадав публічних вибачень. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Інцидент стався перед матчем відкриття сезону між "Філадельфією Севенті Сіксерс" та "Нью-Йорк Нікс" на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Поки лунав гімн США, Джеймс, на відміну від більшості своїх партнерів по команді, не стояв нерухомо. Баскетболіст імітував удари ключкою для гольфу та рухи з баскетбольним м'ячем. Це обурило американського президента.

Слухаючи наш національний гімн, Леброн Джеймс виявляє неповагу до нашої країни!

Президент також різко висловився про самого спортсмена та закликав його перепросити перед американськими військовими.

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