Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна
Киев • УНН
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время гимна. Баскетболист пока не ответил.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду НБА Леброна Джеймса за поведение во время исполнения американского гимна перед баскетбольным матчем. Глава Белого дома обвинил спортсмена в неуважении к стране и потребовал публичных извинений. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел перед матчем открытия сезона между «Филадельфией Севенти Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Пока звучал гимн США, Джеймс, в отличие от большинства своих партнеров по команде, не стоял неподвижно. Баскетболист имитировал удары клюшкой для гольфа и движения с баскетбольным мячом. Это возмутило американского президента.
Трамп требует от баскетболиста извинений
Слушая наш национальный гимн, Леброн Джеймс проявляет неуважение к нашей стране!
Президент также резко высказался о самом спортсмене и призвал его извиниться перед американскими военными.
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Сам баскетболист пока не прокомментировал обвинения. BBC обратилась к Джеймсу через его клуб, однако ответа на момент публикации не получила.
Трамп и Джеймс уже неоднократно публично критиковали друг друга в прошлом.
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