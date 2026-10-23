Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна

Президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду НБА Леброна Джеймса за поведение во время исполнения американского гимна перед баскетбольным матчем. Глава Белого дома обвинил спортсмена в неуважении к стране и потребовал публичных извинений. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел перед матчем открытия сезона между «Филадельфией Севенти Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Пока звучал гимн США, Джеймс, в отличие от большинства своих партнеров по команде, не стоял неподвижно. Баскетболист имитировал удары клюшкой для гольфа и движения с баскетбольным мячом. Это возмутило американского президента.

Трамп требует от баскетболиста извинений

Слушая наш национальный гимн, Леброн Джеймс проявляет неуважение к нашей стране! — написал Трамп в социальных сетях.

Президент также резко высказался о самом спортсмене и призвал его извиниться перед американскими военными.

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Леброн Джеймс должен извиниться перед всеми теми великими американскими воинами и героями, которые погибли за американский флаг — заявил Трамп.

Сам баскетболист пока не прокомментировал обвинения. BBC обратилась к Джеймсу через его клуб, однако ответа на момент публикации не получила.

Трамп и Джеймс уже неоднократно публично критиковали друг друга в прошлом.

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