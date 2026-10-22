Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФ

$45.080.0850.530.00
ukenru
04:39 • 5562 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 11753 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
03:38 • 13772 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
02:38 • 15301 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
01:55 • 14589 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
01:17 • 13217 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
00:17 • 15531 просмотра
Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6
23:17 • 16382 просмотра
ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики
21 октября, 23:07 • 15392 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — в столице прогремела серия взрывов
21 октября, 22:38 • 17133 просмотра
путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.8м/с
96%
757мм
Популярные новости
Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook21 октября, 21:10 • 12699 просмотра
Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ21 октября, 21:38 • 11917 просмотра
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного21 октября, 22:05 • 12566 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 9988 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес00:05 • 6320 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 26952 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 31127 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 37624 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 68908 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 78261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 4790 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф02:06 • 4898 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg01:06 • 5604 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес00:05 • 6372 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 10022 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Панцирь"

Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФ

Киев • УНН

 • 14594 просмотра

Трамп заявил, что не планирует ужесточать санкции против России в связи с возможным соглашением по поводу войны. Он также отрицал причастность к ограничениям Starlink в Украине.

Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить дополнительные санкции против России, поскольку Вашингтон и Москва, по его словам, приблизились к договорённости о завершении войны в Украине. Американский лидер также прокомментировал ограничение скорости спутникового интернета Starlink для украинских пользователей, пишет УНН.

Детали

Трамп объяснил нежелание усиливать санкционное давление на Кремль возможностью достижения соглашения между США и Россией. В то же время он не уточнил, о каких именно договорённостях стороны говорят и на каком этапе находятся переговоры.

Президент США также не сообщил, согласна ли Украина с возможными условиями договорённости. Независимого подтверждения того, что стороны действительно близки к соглашению, пока нет.

Трамп опроверг причастность к ограничениям Starlink в Украине

Во время общения с журналистами американского президента вновь спросили, кто принял решение ограничить скорость спутникового интернета Starlink в Украине.

Я не знаю, кто это сделал, но я в этом не участвовал

– ответил Трамп.

Таким образом, президент США опроверг личную причастность к решению, однако не назвал ответственных за ограничения работы спутниковой связи.

путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios22.10.26, 01:38 • 17134 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Старлинк
Дональд Трамп
Украина