Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить дополнительные санкции против России, поскольку Вашингтон и Москва, по его словам, приблизились к договорённости о завершении войны в Украине. Американский лидер также прокомментировал ограничение скорости спутникового интернета Starlink для украинских пользователей, пишет УНН.

Детали

Трамп объяснил нежелание усиливать санкционное давление на Кремль возможностью достижения соглашения между США и Россией. В то же время он не уточнил, о каких именно договорённостях стороны говорят и на каком этапе находятся переговоры.

Президент США также не сообщил, согласна ли Украина с возможными условиями договорённости. Независимого подтверждения того, что стороны действительно близки к соглашению, пока нет.

Трамп опроверг причастность к ограничениям Starlink в Украине

Во время общения с журналистами американского президента вновь спросили, кто принял решение ограничить скорость спутникового интернета Starlink в Украине.

Я не знаю, кто это сделал, но я в этом не участвовал – ответил Трамп.

Таким образом, президент США опроверг личную причастность к решению, однако не назвал ответственных за ограничения работы спутниковой связи.

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