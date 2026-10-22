Трамп перед журналістами відхрестився від обмежень Starlink в Україні та заявив, що не посилюватиме санкції проти рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує запроваджувати додаткові санкції проти росії, оскільки Вашингтон і москва, за його словами, наблизилися до домовленості щодо завершення війни в Україні. Американський лідер також прокоментував обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink для українських користувачів, пише УНН.

Деталі

Трамп пояснив небажання посилювати санкційний тиск на кремль можливістю досягнення угоди між США та росією. Водночас він не уточнив, які саме домовленості обговорюють сторони та на якому етапі перебувають переговори.

Президент США також не повідомив, чи погоджується Україна з можливими умовами домовленості. Незалежного підтвердження того, що сторони справді близькі до угоди, наразі немає.

Трамп заперечив причетність до обмежень Starlink в Україні

Під час спілкування з журналістами американського президента знову запитали, хто ухвалив рішення обмежити швидкість супутникового інтернету Starlink в Україні.

Я не знаю, хто це зробив, але я в цьому не брав участі – відповів Трамп.

Таким чином президент США заперечив особисту причетність до рішення, однак не назвав відповідальних за обмеження роботи супутникового зв'язку.

путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios