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“Манчестер юнайтед” звільнив Карріка з посади головного тренера

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Манчестер Юнайтед звільнив Майкла Карріка після невдалого старту сезону. Клуб може призначити тренером Маурісіо Почеттіно.

“Манчестер юнайтед” звільнив Карріка з посади головного тренера

Англійський "Манчестер юнайтед" звільнив Майкла Карріка з посади головного тренера після невдалих виступів за кермом команди. Про це повідомляє пресслужба "МЮ", передає УНН.

Деталі 

"Манчестер Юнайтед" підтверджує, що Майкл Каррік залишив посаду головного тренера чоловічої першої команди. Після невдалого початку сезону клуб дійшов до надзвичайно важкого висновку, що для реалізації наших амбіцій необхідні зміни

- йдеться у заяві клубу. 

У клубі додали, що Майкл є і завжди залишатиметься легендою "Манчестер Юнайтед" - так само, як і під час своєї кар’єри гравця, він протягом усього часу, проведеного в клубі, демонстрував найвищі стандарти відданості та професіоналізму. 

Клуб має намір якнайшвидше призначити постійного наступника

- додали у клубі.

Доповнення

У січні цього року Карріка було призначено виконуючим обов’язків головного тренера "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону. Під керівництвом англійця, "МЮ" завершило сезон на третьому місці в Англійській Прем’єр-лізі, та гарантував собі участь у Лізі чемпіонів.

У травні Карріка було призначено повноцінним головним тренером на наступні два роки.

Проте, нинішній сезон "Манюнайтед" розпочав жахливо, внаслідок чого "червоні дияволи" опинилися в зоні вильоту в АПЛ, вилетіли з Кубку футбольної ліги, поступившись "Брайтону", а у Лізі чемпіонів після 4 турів йдуть на 17-му місці, хоча воно і дозволяє пробитися до 1/16 турніру.

Невдалі виступи "МЮ" викликали критику не лише з боку вболівальників, а й самих гравців. Зокрема, аргентинський захисник Лісандро Мартінес після програного матчу в ЛЧ мадридському "Атлетіко" (2:0) розкритикував керівництво клубу.

Не можна постійно міняти, міняти, міняти тренера. А як щодо інших аспектів? Більше я сказати не можу. Сьогодні ввечері легко звинувачувати тренера, легко звинувачувати гравців, але ми також маємо звернути увагу на інші аспекти. Він, Каррік, робить усе, що в його силах. Кожен сезон - це щось нове. Не можна залишатися на тому, що робилося минулого сезону

- казав Мартінес. 

Окрім того, капітан "МЮ" Бруну Фернандеш критикував тренерський штаб команди після матчу в ЛЧ з "Комо", у якому англійський клуб поступився - 4:1. 

Сам Каррік після результативної нічиєї проти "Астон Вілли" (4:4) заявив, що добровільно не залишить свою посаду. 

Я не піду у відставку. Так, у нас не дуже багато перемог, але я маю намір продовжувати працювати, щоб виправити ситуацію та добиватися перемог

 - сказав Каррік.

Видання Sky Sports пише, що "Манчестер Юнайтед" має усну згоду від головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно на те, щоб очолити клуб, який добре знайомий англійським уболівальникам, адже свого часу тренував "Тоттенгем" та "Челсі".

На даний момент аргентинець, ймовірно, залишиться на чолі збірної США під час матчів Ліги націй проти Гаїті в суботу та середу, а вже наступного четверга приступить до виконання своїх обов’язків. За інформацією Sky Sports News, у новому контракті Почеттіно зі збірною США передбачено викупну суму в розмірі 7 млн фунтів стерлінгів. Очікується, що переговори з Федерацією футболу США наберуть обертів у найближчі дні

- зазначає видання.

Чутки про призначення Почеттіно новим головним тренером з’явилися на початку тижня, особливо після того, як збірна США скасувала заплановане на середу спілкування футболістів із журналістами на тлі чуток про можливий перехід Почеттіно до "МЮ".

У Федерації футболу США підтвердили, що заплановане спілкування гравців із пресою скасували через відзначення Дня ветеранів. 

Проте, якщо Почеттіно призначать коучем "Манюнайтед", виникає питання

- хто очолить збірну США? 

Видання The Athletic повідомляло, що Федерація футболу США, ймовірно, зробить Пепа Гвардіолу головним кандидатом на призначення.

Федерація футболу США намагатиметься залучити Гвардіолу до роботи на міжнародному рівні після його історичних досягнень у різних клубах, серед яких - три перемоги в Лізі чемпіонів, шість трофеїв Прем’єр-ліги, три медалі Ла Ліги та три титули Бундесліги. Ця спроба не буде простою чи легкою. Гвардіола був би провідним кандидатом на багато найпрестижніших посад у футболі, але останнім часом він не виявляв особливого інтересу до найближчого повернення до тренерської роботи

- пише видання.

Як стверджується, Гвардіола вже мав контакти з Федерацією футболу США в минулому, і його давно приваблює перспектива роботи в Америці. Гвардіола мешкав у Нью-Йорку під час річної творчої відпустки після того, як покинув "Барселону" у 2012 році, де він насолоджувався відносною анонімністю, мешкаючи разом із родиною в розкішній квартирі неподалік від Центрального парку.

У травні УНН повідомляв, що Гвардіола залишає посаду головного тренера англійського "Манчестер Сіті", проте продовжить працювати у клубі на посаді глобального посла.

Гвардіола залишає “Манчестер Сіті”, проте залишиться працювати у клубі 22.05.26, 16:25 • 3414 переглядiв

Павло Башинський

СпортСвіт
Жузеп Гвардіола
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки