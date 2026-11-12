«Манчестер Юнайтед» уволил Каррика с должности главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Каррика с должности главного тренера после неудачных выступлений команды под его руководством. Об этом сообщает пресс-служба «МЮ», передает УНН.

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«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Майкл Каррик покинул должность главного тренера мужской первой команды. После неудачного начала сезона клуб пришел к чрезвычайно тяжелому выводу, что для реализации наших амбиций необходимы изменения - говорится в заявлении клуба.

В клубе добавили, что Майкл является и всегда останется легендой «Манчестер Юнайтед» — так же, как и во время своей карьеры игрока, он на протяжении всего времени, проведенного в клубе, демонстрировал самые высокие стандарты преданности и профессионализма.

Клуб намерен как можно скорее назначить постоянного преемника - добавили в клубе.

Дополнение

В январе этого года Каррик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Под руководством англичанина «МЮ» завершил сезон на третьем месте в Английской Премьер-лиге и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

В мае Каррик был назначен полноценным главным тренером на следующие два года.

Однако нынешний сезон «Манюнайтед» начал ужасно, в результате чего «красные дьяволы» оказались в зоне вылета в АПЛ, вылетели из Кубка футбольной лиги, уступив «Брайтону», а в Лиге чемпионов после 4 туров занимают 17-е место, хотя оно и позволяет пробиться в 1/16 турнира.

Неудачные выступления «МЮ» вызвали критику не только со стороны болельщиков, но и самих игроков. В частности, аргентинский защитник Лисандро Мартинес после проигранного матча в ЛЧ мадридскому «Атлетико» (2:0) раскритиковал руководство клуба.

Нельзя постоянно менять, менять, менять тренера. А как насчет других аспектов? Больше я сказать не могу. Сегодня вечером легко обвинять тренера, легко обвинять игроков, но мы также должны обратить внимание на другие аспекты. Он, Каррик, делает все, что в его силах. Каждый сезон — это что-то новое. Нельзя оставаться на том, что делалось в прошлом сезоне - говорил Мартинес.

Кроме того, капитан «МЮ» Бруну Фернандеш критиковал тренерский штаб команды после матча в ЛЧ с «Комо», в котором английский клуб уступил — 4:1.

Сам Каррик после результативной ничьей против «Астон Виллы» (4:4) заявил, что добровольно не оставит свою должность.

Я не уйду в отставку. Да, у нас не очень много побед, но я намерен продолжать работать, чтобы исправить ситуацию и добиваться побед - сказал Каррик.

Издание Sky Sports пишет, что «Манчестер Юнайтед» имеет устное соглашение с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино о том, чтобы он возглавил клуб, который хорошо знаком английским болельщикам, ведь в свое время тренировал «Тоттенгем» и «Челси».

На данный момент аргентинец, вероятно, останется во главе сборной США во время матчей Лиги наций против Гаити в субботу и среду, а уже в следующий четверг приступит к исполнению своих обязанностей. По информации Sky Sports News, в новом контракте Почеттино со сборной США предусмотрена сумма отступных в размере 7 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что переговоры с Федерацией футбола США наберут обороты в ближайшие дни - отмечает издание.

Слухи о назначении Почеттино новым главным тренером появились в начале недели, особенно после того, как сборная США отменила запланированное на среду общение футболистов с журналистами на фоне слухов о возможном переходе Почеттино в «МЮ».

В Федерации футбола США подтвердили, что запланированное общение игроков с прессой отменили из-за празднования Дня ветеранов.

Однако если Почеттино назначат тренером «Манюнайтед», возникает вопрос - кто возглавит сборную США?

Издание The Athletic сообщало, что Федерация футбола США, вероятно, сделает Пепа Гвардиолу главным кандидатом на назначение.

Федерация футбола США попытается привлечь Гвардиолу к работе на международном уровне после его исторических достижений в различных клубах, среди которых — три победы в Лиге чемпионов, шесть трофеев Премьер-лиги, три медали Ла Лиги и три титула Бундеслиги. Эта попытка не будет простой или легкой. Гвардиола был бы ведущим кандидатом на многие самые престижные должности в футболе, однако в последнее время он не проявлял особого интереса к скорейшему возвращению к тренерской работе — пишет издание.

Как утверждается, Гвардиола уже имел контакты с Федерацией футбола США в прошлом, и его давно привлекает перспектива работы в Америке. Гвардиола жил в Нью-Йорке во время годичного творческого отпуска после того, как покинул «Барселону» в 2012 году, где он наслаждался относительной анонимностью, проживая вместе с семьей в роскошной квартире неподалеку от Центрального парка.

В мае УНН сообщало, что Гвардиола покидает должность главного тренера английского «Манчестер Сити», однако продолжит работать в клубе в должности глобального посла.

Гвардиола покидает «Манчестер Сити», однако останется работать в клубе