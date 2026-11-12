«Манчестер Юнайтед» уволил Каррика с должности главного тренера
Киев • УНН
«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Каррика после неудачного старта сезона. Клуб может назначить тренером Маурисио Почеттино.
Английский «Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Каррика с должности главного тренера после неудачных выступлений команды под его руководством. Об этом сообщает пресс-служба «МЮ», передает УНН.
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«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Майкл Каррик покинул должность главного тренера мужской первой команды. После неудачного начала сезона клуб пришел к чрезвычайно тяжелому выводу, что для реализации наших амбиций необходимы изменения
В клубе добавили, что Майкл является и всегда останется легендой «Манчестер Юнайтед» — так же, как и во время своей карьеры игрока, он на протяжении всего времени, проведенного в клубе, демонстрировал самые высокие стандарты преданности и профессионализма.
Клуб намерен как можно скорее назначить постоянного преемника
Дополнение
В январе этого года Каррик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Под руководством англичанина «МЮ» завершил сезон на третьем месте в Английской Премьер-лиге и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
В мае Каррик был назначен полноценным главным тренером на следующие два года.
Однако нынешний сезон «Манюнайтед» начал ужасно, в результате чего «красные дьяволы» оказались в зоне вылета в АПЛ, вылетели из Кубка футбольной лиги, уступив «Брайтону», а в Лиге чемпионов после 4 туров занимают 17-е место, хотя оно и позволяет пробиться в 1/16 турнира.
Неудачные выступления «МЮ» вызвали критику не только со стороны болельщиков, но и самих игроков. В частности, аргентинский защитник Лисандро Мартинес после проигранного матча в ЛЧ мадридскому «Атлетико» (2:0) раскритиковал руководство клуба.
Нельзя постоянно менять, менять, менять тренера. А как насчет других аспектов? Больше я сказать не могу. Сегодня вечером легко обвинять тренера, легко обвинять игроков, но мы также должны обратить внимание на другие аспекты. Он, Каррик, делает все, что в его силах. Каждый сезон — это что-то новое. Нельзя оставаться на том, что делалось в прошлом сезоне
Кроме того, капитан «МЮ» Бруну Фернандеш критиковал тренерский штаб команды после матча в ЛЧ с «Комо», в котором английский клуб уступил — 4:1.
Сам Каррик после результативной ничьей против «Астон Виллы» (4:4) заявил, что добровольно не оставит свою должность.
Я не уйду в отставку. Да, у нас не очень много побед, но я намерен продолжать работать, чтобы исправить ситуацию и добиваться побед
Издание Sky Sports пишет, что «Манчестер Юнайтед» имеет устное соглашение с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино о том, чтобы он возглавил клуб, который хорошо знаком английским болельщикам, ведь в свое время тренировал «Тоттенгем» и «Челси».
На данный момент аргентинец, вероятно, останется во главе сборной США во время матчей Лиги наций против Гаити в субботу и среду, а уже в следующий четверг приступит к исполнению своих обязанностей. По информации Sky Sports News, в новом контракте Почеттино со сборной США предусмотрена сумма отступных в размере 7 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что переговоры с Федерацией футбола США наберут обороты в ближайшие дни
Слухи о назначении Почеттино новым главным тренером появились в начале недели, особенно после того, как сборная США отменила запланированное на среду общение футболистов с журналистами на фоне слухов о возможном переходе Почеттино в «МЮ».
В Федерации футбола США подтвердили, что запланированное общение игроков с прессой отменили из-за празднования Дня ветеранов.
Однако если Почеттино назначат тренером «Манюнайтед», возникает вопрос
Издание The Athletic сообщало, что Федерация футбола США, вероятно, сделает Пепа Гвардиолу главным кандидатом на назначение.
Федерация футбола США попытается привлечь Гвардиолу к работе на международном уровне после его исторических достижений в различных клубах, среди которых — три победы в Лиге чемпионов, шесть трофеев Премьер-лиги, три медали Ла Лиги и три титула Бундеслиги. Эта попытка не будет простой или легкой. Гвардиола был бы ведущим кандидатом на многие самые престижные должности в футболе, однако в последнее время он не проявлял особого интереса к скорейшему возвращению к тренерской работе
Как утверждается, Гвардиола уже имел контакты с Федерацией футбола США в прошлом, и его давно привлекает перспектива работы в Америке. Гвардиола жил в Нью-Йорке во время годичного творческого отпуска после того, как покинул «Барселону» в 2012 году, где он наслаждался относительной анонимностью, проживая вместе с семьей в роскошной квартире неподалеку от Центрального парка.
В мае УНН сообщало, что Гвардиола покидает должность главного тренера английского «Манчестер Сити», однако продолжит работать в клубе в должности глобального посла.
Гвардиола покидает «Манчестер Сити», однако останется работать в клубе22.05.26, 16:25 • 3414 просмотров