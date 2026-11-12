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Mercedes-Benz призупиняє інвестиції в Німеччині на тлі загрози закриття заводів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Mercedes-Benz зупиняє нові інвестиції в Німеччині через високі витрати й відсутність угоди з профспілками. Компанія розглядає закриття двох заводів.

Mercedes-Benz призупиняє інвестиції в Німеччині на тлі загрози закриття заводів - ЗМІ

Виробник автомобілів преміумкласу Mercedes-Benz призупиняє всі інвестиції в Німеччині та розглядає можливість закриття заводів, щоб впоратися з високими витратами на виробництво автомобілів у країні. Про це йдеться у службовій записці для працівників, з якою в четвер ознайомилося агентство Reuters, передає УНН.

Як повідомляється в інтерв’ю з членами правління, опублікованому у внутрішній мережі компанії, керівництво ухвалило таке рішення, оскільки не змогло дійти згоди з виробничою радою та представниками профспілок щодо скорочення витрат на оплату праці.

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Керівник виробничого напрямку Mercedes Міхаель Шібе заявив, що керівництво "спільно вирішило призупинити всі подальші інвестиції в наші німецькі підрозділи", пославшись на високі витрати та відсутність домовленості про їхнє скорочення.

Протягом останніх місяців Mercedes наполягає на тому, щоб працівники знайшли способи заощадити кошти. У вересні Шібе попередив персонал, що в разі відсутності прогресу в цьому питанні два заводи в Німеччині можуть бути закриті.

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У повідомленні керівництва, оприлюдненому в четвер, такий сценарій почав виглядати більш імовірним.

"Ми всі хочемо за будь-яку ціну уникнути закриття заводів. Однак, на жаль, тепер ми змушені детальніше розглянути й такий варіант", — зазначила у службовій записці член правління Брітта Зеегер.

Антоніна Туманова

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Reuters
Німеччина