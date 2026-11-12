Mercedes-Benz приостанавливает инвестиции в Германии на фоне угрозы закрытия заводов — СМИ

Производитель автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz приостанавливает все инвестиции в Германии и рассматривает возможность закрытия заводов, чтобы справиться с высокими затратами на производство автомобилей в стране. Об этом говорится в служебной записке для работников, с которой в четверг ознакомилось агентство Reuters, передает УНН.

Как сообщается в интервью с членами правления, опубликованном во внутренней сети компании, руководство приняло такое решение, поскольку не смогло прийти к соглашению с производственным советом и представителями профсоюзов по вопросу сокращения расходов на оплату труда.

Mercedes снимает с продажи электрический аналог E-класса всего через три года из-за провальных продаж

Руководитель производственного направления Mercedes Михаэль Шибе заявил, что руководство "совместно решило приостановить все дальнейшие инвестиции в наши немецкие подразделения", сославшись на высокие затраты и отсутствие договоренности об их сокращении.

В течение последних месяцев Mercedes настаивает на том, чтобы работники нашли способы сэкономить средства. В сентябре Шибе предупредил персонал, что при отсутствии прогресса в этом вопросе два завода в Германии могут быть закрыты.

Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии из-за высоких затрат

В сообщении руководства, опубликованном в четверг, такой сценарий стал выглядеть более вероятным.

"Мы все хотим любой ценой избежать закрытия заводов. Однако, к сожалению, теперь мы вынуждены более подробно рассмотреть и такой вариант", — отметила в служебной записке член правления Бритта Зеегер.